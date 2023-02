Herman Brusselmans vader geworden van zoontje Roman

Schrijver Herman Brusselmans (65) is vader geworden. Roman heet zijn zoon, zoals hij enkele maanden geleden al aankondigde.

‘Zoon Roman en Lena stellen het goed’, zegt Brusselmans aan Het Laatste Nieuws.

Afgelopen zomer maakte Brusselmans bekend dat hij en zijn vriendin Lena (30) hun eerste kind verwachtten. Dat deed hij aanvankelijk terloops in een column in Humo. Daarin beschreef hij hoe hij bezig was aan een boek over alles wat hij onlangs met zijn 34 jaar jongere vriendin meemaakte. ‘In het tweede hoofdstuk vertel ik over het bezoek aan de dokter’, schrijft hij, ‘die na ampel onderzoek het goede nieuws bevestigde, en huilend vielen we elkaar in de armen, en de arts pinkte ook een traantje weg.’

In oktober verklapte Brusselmans al dat het een jongen zou worden en dat zijn naam Roman zou zijn. ‘Want ik snap niet waarom iedereen dat altijd wil verzwijgen tot na de geboorte’, zei hij. ‘Ik vind dat zever. Zodra we wisten dat het een zoontje was, hebben we nagedacht over namen. Het is Roman geworden. Voilà.’

Brusselmans was in het verleden al twee keer getrouwd, maar beide huwelijken bleven kinderloos. ‘Als het kind geboren wordt, zal ik 65 jaar zijn’, zei Brusselmans. ‘Dat is een beetje ­confronterend, maar ik zie dat niet per se negatief. Lena en ik zijn nu vooral erg gelukkig. We waren niet “aan het proberen”. Het was niet voorzien, niet ­gepland. Het is gewoon gebeurd.’