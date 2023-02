Barmhartige Francken koopt tafel Fedasil om ze terug te schenken

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Tafel

De openbare verkoop van de spullen die een gerechtsdeurwaarder bij Fedasil aansloeg, was geen succes. De opbrengst moet de torenhoge boetes betalen die de federale instelling kreeg opgelegd omdat ze haar taak, de opvang van asielzoekers, niet naar behoren vervult. Op de meeste loten werd niet eens geboden. Een tafel raakte wel aan de man. Theo Francken (N-VA) kocht ze voor vijftig euro, plus dertig procent kosten. Het Huis van de Gerechtsdeurwaarders heeft ondertussen zeven gelijkaardige maar onverkochte tafels gebradeerd. Voor dertig euro mag u ze hebben.

Bad move

Groen en Ecolo hebben het niet makkelijk in de Brusselse regering. Tegen het mobiliteitsplan Good Move rees flink wat protest, met aanpassingen tot gevolg. Nu gaat ook Smart Move tegen de vlakte. Er komt deze legislatuur geen kilometerheffing voor de hoofdstad. Eigenlijk was dat al even bekend, regeringspartij PS lust het plan niet. Maar bevoegd minister Sven Gatz (Open VLD) bevestigde definitief. Hij beweert dat ontwikkeling van het systeem langer aansleept dan verwacht.

Tafel (2)

De voormalige staatssecretaris voor Asiel (N-VA) kocht de tafel als ‘aandenken van deze vreselijke regering met haar naïeve open armen-asielbeleid’. Hij doopte het ding tot ‘asielfaaltafel’. Bij Fedasil waardeerden ze de geste slechts matig. ‘Oh wat een leuke stunt. Zeer fijngevoelig ook voor het personeel van Fedasil dat zich krom werkt. Geniet van uw tafel. Wij zullen onze boterhammekes voortaan wel opeten voor ons computerscherm,’ liet Mieke Candaele op Twitter weten.

Brrrr

Veel schoon volk vanmiddag op de vlucht van Brussel naar Kopenhagen. Tine Embrechts, Joris Hessels, Viktor Verhulst, Sven Mary, Lynn Van Royen, Average Rob en Pommelien Thijs waren op weg naar Groenland. Daar zullen ze in ‘barre omstandigheden’ een trektocht van 160 kilometer maken. Ook Antwerps schepen van Onderwijs Jinnih Beels (Vooruit) doet mee. Het is te hopen dat ze op tijd terug is wanneer zondag de schoolvakantie eindigt.

Tafel (3)

Kennelijk beroerde de Fedasil-woordvoerster een gevoelige snaar bij het Kamerlid. Donderdag gaat hij de tafel ophalen om ze meteen terug bij Fedasil af te leveren. ‘Je neemt ze toch met open armen in ontvangst, neem ik aan?,’ jende Francken. Nu blijkt dat de overige tafels in de aanbieding staan, kan er misschien een bijkomende inspanning af. Geld heeft de N-VA genoeg en het komt de efficiëntie van Fedasil ten goede.