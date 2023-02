‘Overgebleven Beatles werken mee aan Rolling Stones-plaat’

Paul McCartney en Ringo Starr, de enige twee nog levende leden van The Beatles, hebben muziek opgenomen voor het nieuwe album van The Rolling Stones. Dat vertellen ingewijden aan het Amerikaanse amusementstijdschrift Variety.

McCartney en Starr zouden de afgelopen weken in een studio in Los Angeles zijn geweest voor het project.

McCartney heeft basgitaar opgenomen en Starr drumt. Of de muzikanten ook samen op een track te horen zijn, is niet duidelijk. Naar verluidt is de plaat bijna klaar, al is er nog niets officieel aangekondigd.

Het zou het eerste Stones-album met origineel werk zijn sinds 2005. Keith Richards verklapte vorige maand al dat er nieuwe muziek aan zat te komen.

Hoewel The Rolling Stones en The Beatles allebei in de jaren zestig begonnen in Engeland en de muzikanten elkaar vaak zijn tegengekomen, werkten ze zelden samen. Op het Stones-nummer ‘We love you’ uit 1965 zingen McCartney en Lennon in het achtergrondkoor. Brian Jones speelde in datzelfde jaar saxofoon op het Beatles-lied ‘You know my name (look up the number)’. In 1968 deden Lennon en Yoko Ono mee aan de tv-special The Rolling Stones’ rock and roll circus.