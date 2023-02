Noodopvangcentrum met 140 plaatsen voor mensen uit tentenkamp Molenbeek

In Anderlecht word een noodopvangcentrum geopend voor de mensen die in het tentenkamp in Molenbeek verblijven. Er is plaats voor 140 mensen die zo in warmere omstandigheden de nacht kunnen doorbrengen.

Na de chaotische evacuatie van het kraakpand in de Paleizenstraat in Schaarbeek vorige week trokken 150 mensen die plots op straat stonden naar het tentenkamp rond en op de brug aan de Koolmijnenkaai. Er verblijven daar nu ongeveer 200 mensen.

Samusocial, het burgerplatform BelRefugees en het Franstalige Rode Kruis van België hebben een gebouw gevonden in de gemeente Anderlecht voor noodopvang. Gespreid over drie dagen worden alle plaatsen ingevuld.

‘De mensen bij het Klein Kasteeltje die door onze mobiele teams dagelijks worden geholpen, houden het onder deze omstandigheden niet langer vol. Ze leven langs het kanaal en half op de weg, zonder toiletten of sanitaire voorzieningen, in weer en wind. Ze zijn volledig aangewezen op de hulp van verenigingen en burgers. Daarom was het essentieel dat we snel reageerden’, vertelt Magali Pratte van Samusocial.

Een team van het Rode Kruis zorgt voor de medische screening van de bewoners. Velen onder hen zijn verzwakt of kampen met ziektes als schurft. Het is de bedoeling om deze mensen enkele dagen op te vangen en ze te laten doorstromen naar een opvangcentrum van Fedasil, eenmaal hun asielaanvraag ingediend is.

‘Wij willen ertoe bijdragen dat elk van deze mensen snel, maar vooral humaan en met respect worden behandeld’, zegt Mélanie Trémel, adjunct-directeur van het Brusselse Rode Kruis.

Tijdelijke noodoplossing

In de afgelopen dagen gingen de gemeente Molenbeek en het Brussels Gewest ook al op zoek naar een dringende oplossing voor de mensen die in het tentenkamp verblijven, maar dat leverde nog geen resultaat op. Het is de verenigingen en organisaties op het terrein nu wel gelukt om een eerste tijdelijke noodoplossing te vinden.

‘Dit centrum is in een recordtijd geopend. De nood is hoog en er moeten onmiddellijk oplossingen komen, los van alle bevoegdheidskwesties. Op ons niveau doen we alles wat we kunnen om de gevolgen te beperken van deze opvangcrisis die ons boven het hoofd is gegroeid en die een consequente structurele aanpak vereist’, verklaart Mehdi Kassou van BelRefugees.