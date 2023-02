Graham Norton presenteert finale Eurovisiesongfestival

De hosts voor het komende Eurovisiesongfestival zijn bekend. Dat trio bestaat uit Ted Lasso-actrice Hannah Waddingham (48), Britain’s got talent-jurylid en zangeres Alesha Dixon (44) en de Oekraïense zangeres Julia Sanina (32). Verrassend: Graham Norton (59) zal zich bij dat drietal voegen in de grote finale op zaterdag 13 mei.

De twee halve finales vinden plaats op 9 en 11 mei in Liverpool. Die leiden Waddingham, Dixon en Sanina in goede banen. Opvallend: een volledig vrouwelijk drietal als presentatoren, het komt zelden voor. Groot-Brittannië nam vorig jaar de organisatie op zich na de zege van Kalush Orchestra, voor Oekraïne. Door de oorlog daar kon het festival niet in veilige omstandigheden georganiseerd worden, maar de belofte kwam dat het land wel gehonoreerd zou worden tijdens de show.

• Oekraïne wint Songfestival, België eindigt 19de

Daarvoor werd Sanina – frontvrouw van de band The Hardkiss – aan boord gehaald. ‘Ik ben zo enthousiast om de cultuur en creativiteit van Oekraïne te tonen’, zegt ze bij de BBC. ‘En om een show mee te helpen maken, waarmee ik mijn land trots kan maken. Ik kan niet wachten om naar Liverpool te gaan, en de fans en de rest van de Songfestivalfamilie te ontmoeten.’

Waddingham had naast Ted Lasso, eerder ook rollen in Game of thrones en Sex education. Ze noemt het een ‘grote privilege’ om erbij betrokken te zijn. ‘Maar dit jaar meer dan ooit, het is zo’n eer om schouder aan schouder met Oekraïne te staan, een land dat zichzelf met zo’n kracht en eenheid draagt.’

Dan toch Graham

En hoewel hij eerder liet uitschijnen dat hij wellicht niet op het podium zou staan van het Songfestival, maakt Graham Norton toch zijn opwachting. Hij is al jaren de vaste commentator bij de liedjeswedstrijd voor de BBC, en is een van de bekendste talkshowhosts ter wereld. Hij komt erbij in de grote finale. ‘Ik voel een grote verantwoordelijkheid om de Oekraïense collega’s trots te maken.’ Hij zal ook te horen zijn als commentator tijdens de finale op de BBC, samen met actrice en comedian Mel Giedroyc.