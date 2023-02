Turkse advocaten willen Erdogan, ministers en aannemers voor de rechter brengen

Tientallen advocaten hebben na de dodelijke aardbevingen in Turkije een klacht ingediend tegen de Turkse president Recep Tayyip Erdogan en tegen een rist hoge functionarissen. Ook ministers, gouverneurs en bouwbedrijven worden beschuldigd van dood door nalatigheid en ambtsmisbruik. ‘Ik vrees dat dit slechts een symbolische actie zal blijven’, reageert advocaat Erselan Aktan aan De Standaard.

‘Samen met 61 van mijn collega’s hebben we een strafklacht ingediend tegen Recep Tayyip Erdogan, de ministers, gouverneurs en aannemers. Onze klacht is even waardevol als de eerste kogel die Hasan Tahsin ...