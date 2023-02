De tijd dat er hele boten gedumpt werden op de Grote Markt na afloop van de ‘droi zotte daugen’ in Aalst, lijkt voorgoed verleden tijd. Ook de inzet van herbruikbare bekers met waarborg heeft zijn vruchten afgeworpen. ‘Ondanks het feit dat we een topjaar achter de rug hebben met 105.000 bezoekers, is er minder afval als na vorige edities’, zegt teamverantwoordelijke Stadsreiniging, Guy Van de Voorde, die inschat dat er op zeventig ton geland zal worden.