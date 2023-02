BBC-nieuwsankers mogen best wat sjofeler voor de dag komen

‘Die robuustere look, een beetje zweterig en wat vuiler, van journalisten op het terrein en buiten de studio, kan bij het publiek geloofwaardiger overkomen dan als we eruitzien alsof we net van een prijsuitreiking of een chique diner komen’, zei Naja Nielsen, de digitale directeur van het BBC News, bij een speech aan haar nieuwsankers. Die mogen vanaf nu dus wat minder formeel voor de dag komen als ze het nieuws op de Britse openbare omroep presenteren.

De speech van Nielsen komt er pal in een belangrijke herstructurering bij de nieuwsdienst van de Britse publieke omroep. De Britse afdeling van de nieuwsdienst moet fuseren met BBC Word News. Die fusie wordt verkocht als dé kans om het allerbeste nieuwskanaal in de wereld te worden.

Anonieme bronnen vertellen aan de Amerikaanse website Deadline dat meerdere ankers gehoor hebben gegeven aan de vraag van Nielsen om zich wat slordiger te kleden. Zo zou weerman Tomasz Schafernaker minstens een keer een jasje en een T-shirt gedragen hebben bij zijn weerpraatje.

Nielsen wil in het algemeen meer authenticiteit op de Britse nieuwsdienst. Ze heeft de ambitie om bijvoorbeeld meer smartphones als camera te gebruiken. Op die manier wil ze met het nieuws ook de Tiktokgeneratie aanspreken. ‘Mijn moeder is erg onder de indruk van een gladde studio, haar kinderen minder’, zei ze in haar speech.

Er komt een team van acht journalisten die zowel anker als verslaggever zullen zijn. Die moeten nog aangenomen worden. Tien oudere ankers daarentegen gaan een onzekere toekomst tegemoet. Zij verliezen de titel van Chief Presenter. Het vernieuwde nieuwskanaal zal, als alles goed loopt, op 3 april gelanceerd worden.