Nieuwe organisatoren Gent Jazz: ‘We hebben geen ambitie iets te doen met Jazz Middelheim’

Op de vertrouwde Bijlokesite heeft Gent Jazz zijn plannen voor de doorstart van het festival onthuld. Na het faillissement van vzw Jazz & Muziek neemt organisator Greenhouse Talent het roer over.

Het nieuwe Gent Jazz zal zo dicht mogelijk bij het oude blijven. Concertorganisator Greenhouse Talent sprong pas in januari in de bres na het faillissement van de vorige organisator, en zes maanden is kort dag om een festival te organiseren. Dus wordt er gekozen voor een beproefd recept: tien dagen Gent Jazz tussen 5 en 15 juli, met twee podia op de Bijlokesite. Zelfs de eerste namen op de affiche voelen vertrouwd: Norah Jones, Gregory Porter en Joe Bonamassa zakten allemaal al eerder af naar Gent.

Volgens Pascal Van de Velde van Greenhouse Talent is het vooral belangrijk dat het festival kan doorstarten met een schone lei op juridisch en financieel vlak. ‘Er waren mensen die ons hadden aangeraden om van naam te wijzigen, na de schandaalsfeer waarin de vorige incarnatie van het festival was geëindigd. Maar we merken dat Gent Jazz nog steeds een sterk merk is, zowel lokaal als internationaal. Dat wij dat in onze thuisstad kunnen verderzetten, is een grote eer.’

Geen nieuws over Middelheim

Afgelopen winter leek er na twintig jaar een eind te komen aan Gent Jazz, toen de organiserende vzw Jazz & Muziek ten onder ging aan een schuldenberg, en spilfiguur Bertrand Flamang in opspraak kwam door onder meer forse onkostennota’s. ‘Een drietal maanden geleden zag het er nog heel somber uit’, zegt Gents schepen van Cultuur Sami Sougouir (Open VLD). ‘Maar we wilden Gent Jazz graag behouden in de stad. Daarom zijn we blij met Greenhouse Talent als solide Gentse partner, mét een toekomstvisie.’

Die lijkt voor deze editie vooral op consolidatie gericht. Van de Velde sluit niet uit dat er bij komende edities nog zal uitgeweken worden naar het Sint-Pietersplein voor uitzonderlijke, grote concerten. Maar de organisator trekt wel lessen uit de ambitieuze avonturen van de vorige organisator met grote namen als Sting en Björk, die een druk legden op de financiën. ‘Ik denk dat de vorige organisatie soms wat boven haar gewicht gebokst heeft’, zegt Van de Velde. ‘Wij staan wel wat steviger. Jazz & Muziek moest bijvoorbeeld veel geld uitgeven aan freelancers en toeleveranciers. Veel van die mensen hebben wij al in huis. Ik denk dat we als Gent Jazz niet per se de grootste moeten proberen te zijn, maar wel de beste.’

Zijn Vlaamse subsidie van 300.000 euro is Gent Jazz kwijt. De stad Gent heeft nog 260.000 euro gereserveerd, maar hoeveel daarvan ingezet zal worden, hangt nog af van onderhandelingen. Greenhouse Talent engageert zich alvast voor de jazzwedstrijd ‘Jong jazztalent Gent’. De vorige laureaat, Dishwasher, die nog op zijn prijzengeld zat te wachten, zal alsnog uitbetaald worden. De ticketverkoop gaat van start op 3 maart. Onder meer Zaz, Isolde Lasoen, Lara Rosseel en Marcus Miller prijken al op de affiche. Meer namen volgen nog.

Over Jazz Middelheim, dat deels in handen was van Jazz & Muziek, is er geen nieuws. ‘De VRT is eigenaar van dat merk’, zegt Van de Velde. ‘Wij hebben de tijd, noch de ambitie om in dat verhaal mee te stappen: wij focussen ons op Gent.’