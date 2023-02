Carrie Bradshaw en co. vanaf vanavond ook te zien op Play5

And just like that, de langverwachte sequel op de populaire televisieserie Sex and the city, is vanaf vanavond zien op Play5. Groot gemis: Samantha (Kim Cattrall) is er niet meer bij.

Op Play5 zijn vanavond de eerste twee afleveringen van And just like that te zien, oftewel de reboot het vervolg op de televisieserie Sex and the city. Mét Miranda, Charlotte en Carrie, intussen vijftigers, maar zonder Samantha. Kim Cattrall, de actrice die haar vertolkt, paste eerder al voor de geplande derde film en kon ook niet overtuigd worden om mee te doen aan de reboot. Heel wat andere nevenpersonages zijn wel opnieuw van de partij.

En hoewel de langspeelfilms het stempel flop kregen, kon de reeks die eerder te zien was op streamingplatform Streamz wel een aardig publiek bekoren. ‘De wereld is veranderd, deze vrouwen niet. Ze zijn gewoon wat ouder geworden’, klonk het nog bij onze recensente. Intussen zijn ook de opnames voor een tweede seizoen gestart.