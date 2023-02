Colombiaan Rubio wint in UAE Tour, Evenepoel neemt leiderstrui over

Einer Rubio heeft de derde etappe in de UAE Tour op zijn naam geschreven. Op de Jebel Jais plaatste hij namens Movistar een late aanval en die rondde de Colombiaan feilloos af. Met dank aan een iets te afwachtend pelotonnetje. Remco Evenepoel werd tweede en is de nieuwe leider.

Na de ploegentijdrit van dinsdag was het woensdag voor het eerst klimmen geblazen in de Emiraten. De aankomst lag bovenop de Jebel Jais, een taaie beklimming van goed 20 kilometer, die vorig jaar overwonnen werd door afwezige Tadej Pogacar. Maar daarvoor moesten er eerst de andere 165 kilometers overbrugd worden. Van bij de start in Al Fujairah ontstond er een kopgroep van vier, met daarin onze landgenoot Edward Planckaert. Geen familie van de gelijknamige kasteeleigenaars.

In het peloton hielden klassementsmannen als Remco Evenepoel en leider Luke Plapp zich vooralsnog koest. In het geval van Evenepoel niet verrassend, want de wereldkampioen had vooraf laten uitschijnen dat hij ‘geduldig zou wachten op de laatste kilometers’.

Vooraan zag het kwartet haar voorsprong met mondjesmaat slinken en na de tweede tussensprint, die gewonnen werd door Planckaert, trok Lazkano er zelf op uit. En dat met nog 50 kilometer voor de boeg. De Spanjaard zong het erg lang uit, maar trapte na een avontuur van goed 35 kilometer op zijn adem. Het tempo van de Ineos-Grenadiers zat daar voor iets tussen. De Britse formatie rekende natuurlijk op Adam Yates.

Serry lek

Maar ook Team UAE en Movistar melden zich vooraan en trokken stevig door. Marc Soler vond dat het sneller kon en plaatste dan maar een demarrage. Dat gebeurde nadat Pieter Serry lek reed vooraan. Evenepoel zat zo even met een knecht minder, maar Serry kwam nog terug op het overblijvende peloton van om en bij de 45 renners op sleeptouw te nemen.

Dat was nodig want in de tussentijd werd Soler gegrepen en plaatste Movistar op zijn beurt een aanval. Torres diende als springplank voor de jarige Einer Rubio. De 25-jarige Colombiaan hield er een stevig tempo op na en dat merkten de achtervolgers als geen ander. In de laatste kilometers had hij nog meer dan een halve minuut voorsprong.

Omdat er in de achtergrond geen al te grote vaart gemaakt werd, kon Rubio de armen in de lucht steken bovenop de Jebel Jais. Een eerste profzege op zijn verjaardag nota bene. Remco Evenepoel werd op een klein afstandje tweede en neemt de leiderstrui over van Plapp.