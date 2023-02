Een leerkracht in een school in Frans-Baskenland is gestorven nadat een leerling haar met een mes gestoken had.

Een leerkracht van een privéschool in Saint-Jean-de-Luz, in Frans-Baskenland, is woensdag kort voor de middag overleden nadat ze met een mes werd neergestoken door een leerling. Dat heeft het parket van het arrondissement Bayonne gemeld. De lerares zou vijftig jaar oud geweest zijn.

De krant Sud Ouest schrijft dat het om een leerkracht Spaans zou gaan die les aan het geven was aan het tweede middelbaar. De leerling zou de klas zijn binnengestormd en de vrouw hebben aangevallen.

De leerling, een jongen van zestien, werd opgepakt. Hij was geen bekende bij het gerecht. Volgens de Franse zender BFMTV lijkt de jongen psychiatrische problemen te hebben. Hij zou aan de politie verteld hebben dat hij ‘bezeten’ is. Andere media melden dat hij stemmen hoorde die hem opdroegen om zijn lerares te vermoorden. Ook zou de jongen al langer met een depressie te kampen hebben. Hij werd psychologisch opgevolgd.

De 1.100 andere leerlingen van de school worden opgevangen. De Franse onderwijsminister, Pap Ndiaye, is onderweg om de school te bezoeken.

Geweld tegen leerkrachten

Het gaat om het eerste overlijden van een leerkracht tijdens zijn/haar functie in Frankrijk sinds de moord op Samuel Paty in de herfst van 2020. Op 13 september 2022 stak een 15-jarige middelbare scholier een leraar (63) in de keel in een middelbare school in Caen, maar die man overleefde de aanval en mocht het ziekenhuis na enkele dagen verlaten. De leerling werd eind september aangeklaagd, en in afwachting opgenomen in een psychiatrische kliniek.