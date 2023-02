Spielberg verfilmt Kubricks Napoleon voor HBO

Regisseur Steven Spielberg werkt al jaren aan de verfilming van een van Stanley Kubricks grote verloren projecten. Het gaat om een bewerking van het leven van Napoleon Bonaparte. In zeven delen.

Napoleon is een van de meest tot de verbeelding sprekende, nooit gelanceerde projecten van de Amerikaanse cultregisseur Stanley Kubrick. Die stierf in 1999. Al na het grote succes van zijn sciencefictionfilm 2001: a space odyssey in 1968 zou de regisseur aan de research van een groots opgezette verfilming van leven van de Franse keizer Napoleon Bonaparte begonnen zijn. Sinds 1927 gold Napoléon, de verfilming van Abel Gance, als het ambitieuze voorbeeld. Niettemin zou Kubrick geen fan geweest zijn van die verfilming. De regisseur heeft in de jaren na 2001 de eerste aanzet voor een scenario afgewerkt. Die tekst is gepubliceerd en intussen vrij online te raadplegen.

Dat Kubrick al filmlocaties gevonden had – onder meer in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Roemenië – toont aan hoe concreet het project al was. Kubrick zou zelfs de steun van het Roemeense leger op zak hebben gehad. 40.000 voetsoldaten en nog eens 10.000 soldaten te paard zouden hebben meegewerkt aan de groots opgezette slagveldscènes.

Uiteindelijk ging het project ten onder aan zijn eigen ambitie. De kosten swingden de pan uit. Bovendien draaide een Italiaans-Sovjetrussische historische film over Napoleon, Waterloo, in 1970 uit op een commerciële flop. En dus werd het plan opgeborgen. Tot Steven Spielberg tien jaar geleden, in 2013, aankondigde dat hij, in overleg met de familie van Kubrick, aan een serie wou beginnen schrijven. In 2016 haalde hij ook HBO aan boord.

Op het filmfestival in Berlijn deze week bleek dat die plannen niet zijn blijven liggen. Op de persconferentie van zijn film The Fabelmans kondigde Spielberg aan dat hij samen met Kubricks weduwe, de actrice Christiane Kubrick, en haar broer Jan Harlan, een zevendelige reeks over Napoleon voor HBO aan het ontwikkelen is. In 2001 werkte Spielberg al een onafgewerkt project van Stanley Kubrick af: de sciencefictionfilm A.I. Artificial Intelligence.