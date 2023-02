Dit jaar nog vijf bijkomende hulpcentra in Vlaanderen voor familiaal geweld

Na Antwerpen en Limburg krijgen straks ook Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen eigen Family Justice Centers in de strijd tegen familiaal geweld. Dat maakt Vlaams minister van Justitie en Handhaving Zuhal Demir (N-VA) bekend op de Dag van het Slachtoffer. Dat brengt het totaal voor Vlaanderen op negen.

Met deze uitrol investeert Vlaanderen verder in de samenwerking tussen politie, justitie en hulpverlening om slachtoffers van familiaal geweld te helpen. Demir maakt daarvoor jaarlijks negen miljoen euro extra vrij. De vijf opstartende centra zullen nog dit jaar operationeel zijn. ‘Vlaanderen wil er zijn voor slachtoffers en nabij slachtoffers’, stelt de Vlaamse minister.

De centra hebben volgens Demir hun nut bewezen in de strijd tegen het toenemend familiaal geweld. Via een integrale aanpak van professionals lukt het steeds beter om de vaak vicieuze cirkel van geweld binnen gezinnen te doorbreken, zeker in complexe situaties. In 2022 werden 2.588 gezinnen begeleid, ten opzichte van 2.324 in 2021 en 1. 845 in 2020. Op twee jaar zien we een stijging van ongeveer 40 procent.

‘Investeren in een integrale aanpak is dus de boodschap. Op die manier kunnen we geweld voorkomen en slachtoffers beter beschermen. In de vier Vlaamse Family Justice Centers - Antwerpen, Kempen, Mechelen en Limburg - werken multidisciplinaire teams al langer samen onder één dak. Om deze succesvolle gezamenlijke aanpak in heel Vlaanderen door te trekken, starten we nu vijf bijkomende Family Justice Centers op: in Leuven, Halle, Gent, Kortrijk en Oostende’, aldus Demir, die ook wijst op de nauwe samenwerking met de lokale besturen, politie, justitie en hulpverlening, die ook mee investeren.