Bioscoopbezoekers onwel: Brusselse Centrumgalerij ontruimd

In de Centrumgalerij in Brussel is één persoon die onwel was geworden in Cinéma Aventures overgebracht naar het ziekenhuis. De oorzaak is onduidelijk, maar wordt gezocht bij de talrijke nagelsalons in de galerij.

Cinéma Aventures, de kleine bioscoop in de Brusselse Centrumgalerij, werd dinsdagavond ontruimd omdat verschillende mensen onwel waren geworden. Ze kloegen over lichte irritatie van de luchtwegen en aan de ogen. De brandweer kwam ter plaatse met medische teams en het Hazmat-team, en bracht uiteindelijk één persoon naar het ziekenhuis. Volgens brandweerwoordvoerder Walter Derieuw ging het om iemand die al medische antecedenten had.

De oorzaak van de irritatie is nog niet duidelijk, maar vermoed wordt dat die veroorzaakt werd door de solventen die gebruikt worden in de nagelsalons in de galerij.