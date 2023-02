Forse stijging fietsdoden, mede door elektrische fiets

Een op de drie verkeersdoden was in 2022 een voetganger of fietser, zo blijkt uit de laatste Verkeersveiligheidsbarometer van Vias institute. Het aantal fietsdoden steeg van 74 naar 95, het hoogste aantal ooit. Bijna de helft van de fietsdoden was ouder dan 65 jaar. Vier op de tien fietsers reed met een elektrische fiets.

Ongeveer elke twee dagen komt er in ons land een kwetsbare weggebruiker om het leven, stelt Vias in zijn jaarlijkse verkeersbarometer, op basis van cijfers van de federale politie. Het aantal doden op Belgische wegen is in 2022 met 8 procent gestegen ten opzichte van 2021. Over het hele jaar opgeteld kwamen 521 mensen in België in het verkeer om het leven, 95 daarvan waren fietsers. Dat waren er nog nooit zoveel, stelt Vias dat sinds 2014 een verkeersbarometer bijhoudt. Het verkeersinstituut tekent ook een stijging op van de sterfgevallen bij voetgangers: tachtig van hen lieten in 2022 in het verkeer het leven - elf meer dan in 2021.

Opvallend is dat bijna de helft van de fietsdoden (46 procent) ouder is dan 65 jaar en dat net geen vier op de tien (39 procent) met een elektrische fiets reed op het moment van het ongeval. De ongevallen met een elektrische fiets (elf doden per 1.000 ongevallen) zijn ernstiger dan de ongevallen met een klassieke fiets (zeven doden per 1.000 ongevallen).

Vias ziet nog oorzaken voor die forse stijging van verkeersdoden. Om te beginnen was 2021 een coronajaar: door lockdowns en quarantainemaatregelen was er minder verkeer op de baan. Bovendien wordt er in ons land ook almaar meer gefietst, vaak door oudere mensen die ook almaar vaker met een elektrische fiets op pad gaan.

Een sprankeltje goed nieuws is er wel: in Vlaanderen daalde het aantal doden licht in 2022, al vielen er wel nog altijd het meeste doden (271). Voor de rest van het land schetsen de cijfers een bijzonder grauw beeld. In Wallonië steeg het dodental met liefst 22 procent tot 229 sterfgevallen. In Brussel is het van 2018 geleden dat er nog zoveel doden vielen in het verkeer als in 2022 het geval was. Vorig jaar stierven er in onze hoofdstad 21 mensen. Dat is fors meer dan de zes verkeersdoden in 2021.

Bezorgdheid over e-steps

Ook de elektrische steps vormen een groeiende bezorgdheid voor Vias. In 2022 stierven vier mensen bij een ongeval met zo’n step. In totaal gebeurden er 1.715 zogenaamde ‘letselongevallen’- dat zijn ongevallen waarbij minstens een van de betrokkenen gewond geraakt - waarbij een elektrische step betrokken was. Over een heel jaar bekeken zijn er dat gemiddeld vijf per dag: een stijging met 63 procent ten opzichte van een jaar voordien.

Vooral in Brussel worden ongevallen met e-steps stilaan een zorgwekkend trend. In de hoofdstad was in ongeveer een op de zes letselongevallen (18 procent) een elektrische step betrokken. ‘Dat cijfer is maar het topje van de ijsberg’, stelt Vias in zijn persbericht. ‘Want in veel gevallen wordt de politie er niet bijgehaald wanneer iemand met een elektrische step een val maakt. Sinds 1 juli 2022 zijn er nieuwe regels van kracht, maar die maatregelen hebben in de praktijk hun effect nog niet getoond. Een strenger handhaving van de nieuwe regels is nodig om de trend te keren.’