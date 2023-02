Zacht maar zwaarbewolkt met enkele buien

Na enkele lokale buitjes wordt het in de loop van de dag zwaarbewolkt vanaf het westen. In de Kempen wordt het tot 14 graden.

De dag start eerst gedeeltelijk bewolkt met enkele lokale buitjes, maar in de loop van de dag wordt het zwaarbewolkt vanaf het westen met perioden van lichte regen in het westen en buien in het oostelijke deel van het land. De maxima liggen tussen 9 graden aan zee en 14 graden in de Kempen, meldt het KMI woensdag.

‘s Avonds en ‘s nachts blijft het regenachtig. Bovendien kan het ook tot vorming van mist komen. De minima liggen tussen 4 en 8 graden.

Donderdag is er doorgaans veel bewolking en kan er hier en daar wat regen of een buitje vallen, maar de meeste tijd is het droog. ‘s Ochtends is er kans op verspreide mist. De maxima liggen tussen 7 en 10 graden.

Vrijdag en zaterdag is er vaak veel bewolking met wat regen of een bui. In de Ardennen kan er winterse neerslag vallen. De maxima schommelen van 1 tot 7 graden.

Vanaf zondag wordt het droog, zonnig en koud met een snijdende noordoostenwind en maxima van 0 tot 6 graden.