Regering Biden scherpt regels voor asielzoekers aan

De regering Biden heeft dinsdag nieuwe beperkingen voor asielzoekers voorgesteld. De regering wil een toestroom van migranten aan de zuidgrens van de VS voorkomen.

Wie asiel wil aanvragen zal dat vooraf moeten doen en niet na aankomst in de VS. Wie dat niet doet, zal niet langer recht hebben op asiel. Hetzelfde systeem wordt ook al toegepast bij migranten uit Oekraïne, Venezuela, Cuba, Nicaragua en Haïti.

De regels zijn in het Federal Register opgenomen, het officiële blad van de Amerikaanse federale regering. Gedurende dertig dagen kan het publiek bezwaar aantekenen voordat de maatregelen van kracht worden. Het systeem zou voor twee jaar gelden.

Biden lijkt met de aanpassingen gedeeltelijk terug te keren naar de strenge regeling die door zijn voorganger Donald Trump is ingevoerd en die uiteindelijk door de rechter is vernietigd. Volgens de regering is dit echter de enige manier is om de situatie aan de grens onder controle te houden omdat het Congres te weinig zou doen. Elke maand proberen 200.000 migranten de grens over te steken. De meesten van hen willen asiel aanvragen.

Mensenrechtenactivisten zijn niet te spreken over de nieuwe regels. ‘Ze zullen de deur sluiten voor talloze vluchtelingen die veiligheid en bescherming zoeken in de Verenigde Staten’, zei Abby Maxman, voorzitter van Oxfam Amerika.’Dit beleid is illegaal en immoreel.’