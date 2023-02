Nederlandse rechter weigert asielzoeker terug naar België te sturen

Een Nederlandse rechter houdt de transfer van een Chinese asielzoeker naar ­België ­tegen, omdat ‘opvang hier niet gegarandeerd kan worden’.

Het tekort aan opvangplaatsen voor asielzoekers in ons land speelt nu ook een rol in een ‘Dublin-overdracht’ vanuit Nederland. Daar besliste­ maandag een rechter in ­eerste aanleg dat de Nederlandse overheid – die de asielzoeker naar België wilde terugsturen op grond van het Dublinakkoord – ‘ten ­aanzien van België niet van het ­interstatelijk vertrouwensbeginsel kan uitgaan’. De Nederlandse rechter zegt dus dat de opvangcrisis in België aantoont dat de Nederlandse overheid er niet van uit mag gaan dat de man daadwerkelijk een opvangplaats zal krijgen. Dat moet de Nederlandse overheid uitdrukkelijk bewijzen.

Dat zou kunnen door aan te ­tonen dat de Belgische overheid anders omgaat met ‘Dublin-terugkeerders’. De Dublinverordening bepaalt welk land verantwoordelijk is voor de behandeling van asielverzoeken. Doorgaans is dat het eerste (Schengen)land waar de asielzoeker binnenkomt.

De Belgische autoriteiten zijn verantwoordelijk voor de opvang van de Chinese asielzoeker en ­betwisten dat ook niet.

‘Eerlijke spreiding nodig’

Ons land dringt er al lang op aan dat alle­ EU-lidstaten de Dublin­regels moeten respecteren. Na verschillende veroordelingen door Belgische rechters en een tik op de vingers van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg, trekt nu ook de Nederlandse rechtbank de capaciteit van België in twijfel om het akkoord na te ­leven. België ondergraaft de volledige Dublinregeling waaraan het zoveel belang hecht, zegt Thomas Willkens van Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

Volgens staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) bewijst de uitspraak de nood ‘om de Dublinregels in heel Europa toe te passen, in afwachting van een nieuwe Europese aanpak voor een eerlijke spreiding van asielzoekers’. ‘14.537 asielzoekers die vorig jaar een aanvraag deden in ons land, waren al elders in Europa geregistreerd en vallen onder de verantwoordelijkheid van andere landen’, zegt De Moor. ‘Als die landen hun verantwoordelijkheid namen, hadden wij vandaag geen opvang­crisis en konden wij deze asiel­zoeker perfect opvang ver­lenen. Ik blijf me inzetten voor noodzake­lijke hervormingen op Europees niveau.’