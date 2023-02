In zijn toespraak tot het parlement dreigde president Poetin niet meer rechtstreeks met de inzet van kernwapens. Wel schort hij het enige overgebleven nucleair verdrag met de VS op. Daarmee gebruikt hij opnieuw de angst voor een kernoorlog.

Over de oorlog in Oekraïne hangt van bij het begin de dreiging van kernwapens. Enkele dagen na de invasie legde president Poetin zijn kernwapens ostentatief op tafel. Zijn boodschap was: als het Westen ...