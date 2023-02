Metejoor, Clouseau, Natalia, Gustaph en Pommelien Thijs werken mee aan nummer voor Syrië Turkije 12-12

Met verzoekprogramma’s en een eigen campagnelied zamelt een dozijn radiozenders geld in voor Syrië Turkije 12-12. De thema-actie ‘People help the people’ vindt plaats op 6 maart.

Het initiatief voor de inzameling gaat uit van VRT, DPG Media, Play Media en Mediahuis. Zij bundelen de krachten met hun radiozenders. Onder meer Camille, Niels Destadsbader en Coely doen mee. Hadise vliegt speciaal over vanuit Turkije.

De mediagroepen sloegen al meteen na de aardbeving de handen in elkaar. Zestig Europese radiostations zonden toen het covernummer ‘People help the people’ van Birdy uit. De ode aan de slachtoffers was meteen ook een oproep om geld te doneren. VRT, DPG Media, Play Media en Mediahuis deden mee. Maar al snel bleek dat er meer hulp en grotere fondsen nodig waren.

• Volg hier het meest recente nieuws over de aardbevingen

De nieuwe actie vindt plaats een maand na de aardbeving, op 6 maart. Alle deelnemende zenders draaien dan verzoeknummers waarvoor een bedrag gestort wordt. Het gaat om Radio 1, Radio2, Radio2 BeneBene, Klara, Studio Brussel MNM, Qmusic, Joe, Willy, NRJ, Nostalgie en Nostalgie+. In het Franstalige landsgedeelte steunen RTBF en RTL de actie.

Op 3 maart wordt een campagnelied gelanceerd waar een waaier aan artiesten aan meewerkt. Onder meer Astrid Stockman, Bart Peeters, Clouseau, Metejoor, Natalia en Pommelien Thijs zingen mee. Ook Gustaph, onze kandidaat voor het Eurovisiesongfestival, neemt plaats achter de microfoon.

Giften worden ingezameld via het Consortium 12-12-bankrekeningnummer BE 19 0000 0000 1212 en online via www.1212.be.