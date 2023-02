Deense oud-minister van Defensie riskeert celstraf voor lekken staatsgeheimen

Claus Hjort Frederiksen, de vroegere minister van Defensie van Denemarken, wordt officieel aangeklaagd voor het lekken van geheime informatie. Hijzelf ontkent de feiten.

De Deense justitie bevestigt dat er een aanklacht loopt voor een zelden gebruikt onderdeel van de strafwet, waarop 12 jaar cel staat. De verdachte zou meermaals staatgeheimen hebben verspreid, klinkt het zonder de oud-minister bij naam te noemen.

In een bericht op Facebook geeft Frederiksen aan dat de precieze reden van de aanklacht geheim is, en hij daarom geen details kan geven. Toch ontkent hij formeel in de fout te zijn gegaan. ‘Ik heb de grenzen van mijn vrijheid van meningsuiting als politicus niet overschreden, en ik heb geen staatsgeheimen vrijgegeven. Punt.’ Hij zegt over de nodige kracht te beschikken om de beschuldigingen aan te vechten.

Frederiksen was van 2016 tot 2019 minister van Defensie van zijn land. Vorig jaar hintte hij er al op dat er een onderzoek tegen hem zou kunnen komen omwille van uitlatingen die hij deed over een verdrag tussen de veiligheidsdiensten van de VS en Denemarken. Maar volgens Frederiksen was niet hij degene die de gegeven lekte, maar was dit ‘een publiek geheim’ omdat het ook in de Wikileaks-documenten van klokkenluider Edward Snowden stond.

Die Deens-Amerikaanse samenwerking zorgde enkele jaren terug voor veel opschudding. Zo lekte uit dat mee door de hulp van Denemarken de toenmalige Duitse kanselier Angela Merkel kon worden afgeluisterd door de Amerikanen.

Justitie wil de aanklacht achter gesloten deuren afhandelen. Frederiksen zegt zich daartegen te willen verzetten.