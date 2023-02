Vermoedelijk Russisch spionageschip in november opgemerkt voor Belgische kust

Half november werd een verdacht schip gespot dat zich verdacht gedroeg in de buurt van Belgische windmolenparken.

In het Belgische deel van de Noordzee is half november vorig jaar een schip opgemerkt dat ‘waarschijnlijk hetzelfde Russische onderzoeksschip’ is dat reeds eerder in Nederlandse wateren werd gesignaleerd. Dat zegt federaal minister van Justitie en van de Noordzee Vincent Van Quickenborne (Open VLD) dinsdagavond. ‘De passage van dit schip kadert zonder twijfel binnen de bredere context van de Oekraïne-oorlog’, zegt Van Quickenborne.

Het schip in kwestie voer zonder AIS, het verplichte veiligheidssysteem dat de identiteit van schepen automatisch voor anderen kenbaar maakt. Op basis van verdacht vaargedrag is alvast een onderzoek ingesteld door het Maritiem Informatie Kruispunt.

‘De precieze motieven van dit Russische schip kennen we niet, toch moeten we hierin niet naïef zijn’, aldus Van Quickenborne. ‘Zeker als ze zich verdacht gedragen in de buurt van onze windmolenparken, onderzeese gasleidingen en datakabels en andere kritieke infrastructuur.’ De titel van het persbericht van het kabinet is zelfs formeel: ‘Russisch spionageschip in november voor onze kust.’

‘Gevoelige infrastructuur kaart brengen’

Maandag al rapporteerde de Nederlandse Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst over de passage van dit schip in Nederlandse wateren. ‘Daarbij werd gesuggereerd dat het schip mogelijk de bedoeling had om gevoelige infrastructuur in kaart te brengen, zoals windmolenparken, onderzeese gasleidingen en kabels voor communicatie en dataverkeer’, merkt het kabinet-Van Quickenborne op. ’Ook onze inlichtingen- en veiligheidsdiensten houden rekening met dit scenario en zijn hier alert voor.’

Strengere beveiligingsplannen

De liberale vicepremier geeft nog aan dat de nieuwe wet Maritieme Beveiliging, die sinds begin dit jaar van kracht is, toelaat camerabewaking op zee te voorzien. ‘Met name op de windmolens waar dit verdachte schip bijzondere aandacht voor leek te hebben. Daarnaast vragen we ook strengere beveiligingsplannen van de exploitanten van alle infrastructuur in de Noordzee. Op basis daarvan nemen we de nodige maatregelen. We stemmen ook af met andere Noordzeelanden om meer informatie uit te wisselen en samen te kunnen ingrijpen’, klinkt het in het persbericht.