Al veertig jaar in de steigers, maar nu kunnen de werken beginnen: ‘Toegegeven, dit is behoorlijk waanzinnig’

Streng

Na PS-voorzitter Paul Magnette mag ook CD&V-voorzitter Sammy Mahdi een interview geven aan Dag Allemaal, samen met zijn vader Hussain dan nog. Die blijkt nogal streng geweest te zijn, vindt Mahdi. ‘Dat voelde soms wel zo aan. Ik had weliswaar de voetbalclub, maar vader liet me niet uitgaan ’s nachts toen ik zestien of zeventien jaar was. Terw?l m?n vrienden dat wél mochten. Maar als ik zelf kinderen had, zou ik het net zo doen als h?. Ook op dat vlak is vader m?n grote voorbeeld. Hoe vaak zie je in grootsteden niet dat jongeren door hun ouders aan hun lot worden overgelaten en maar wat rondhangen op straat?’

Uit de steigers

Tegen 2030 het Brusselse Justitiepaleis volledig uit te steigers krijgen: dat is de ambitie die staatssecretaris Mathieu Michel (MR), bevoegd voor de Regie der Gebouwen. Het jaartal is niet toevallig. Michel maakte er nooit een geheim van dat hij geen stellingen meer wil aan het Justitiepaleis bij de tweehonderdste verjaardag van België. Europese fondsen moeten dat haalbaar maken.

Sinds het midden van de jaren 80 zijn er werkzaamheden aan de gang. ‘Bijna veertig jaar geleden plaatsten we steigers voor werk dat uiteindelijk nooit heeft plaatsgevonden,’ zo vertelde Michel dinsdagochtend op het nieuwskanaal LN24. De stellingen werden in maart 2021 nog eens verstevigd. Die fase is ondertussen van de baan, waardoor de eigenlijke restauratiewerken aan de hoofdgevel na meer dan veertig jaar kunnen beginnen. ‘Om mensen veilig aan de gevel te kunnen laten werken, moesten we eerst de steigers renoveren. Dat is behoorlijk waanzinnig, dat geef ik toe.’ Als alles verloopt volgens plan, zou de gevel langs de kant van het Poelaertplein in 2024 al opnieuw zichtbaar moeten zijn zonder stellingen.

Geen Nederlands

Dag Allemaal wil ook nog weten waarom Hussain Mahdi nooit Nederlands geleerd heeft, want volgens Ben Weyts (N-VA) en Conner Rousseau (Vooruit) moeten allochtone ouders thuis Nederlands praten met hun kinderen. De zoon antwoordt in naam van de vader: ‘H? leerde Frans. Nederlands spreekt h? niet goed, maar h? verstaat het wel. M?n vader weigerde om Arabisch met ons te spreken. H? sprak Frans met ons, moeder Nederlands. Het is een zegen om in zo’n omgeving op te groeien. M?n ouders z?n een schitterend voorbeeld van hoe verschillende culturen kunnen samengaan.’