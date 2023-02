1 jaar oorlog | Poetins oorlog maakt van Rusland een paria

In de tweede aflevering van de podcastreeks ‘1 jaar oorlog’ richten we onze blik op Rusland. Poetin had alles tot voor 24 februari onder controle. Iedereen kwam aanschuiven in het Kremlin, zelfs als hij Navalny vergiftigt of de Krim annexeert. Maar hij ging te ver, en het Westen moest wel reageren. Hoe is de situatie in Rusland vandaag?