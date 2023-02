Bij de Romeinse nederzetting Vindolanda in Engeland is een houten fallus gevonden. Die kan zijn gebruikt om kwade geesten te weren, maar hij kan ook dienst hebben gedaan als dildo.

De fallus is 16 centimeter lang en heeft aan de basis een diameter van 44 millimeter. Hij is bijna 2.000 jaar oud en van hout. Wellicht is hij door dat materiaal gekrompen, maar zeker is dat deze penis ...