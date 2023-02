Minder vermoeide en zieke werknemers: dat is het resultaat van een groots opgezet experiment in het VK rond de vierdagenweek. ‘In Vlaanderen leeft de vraag naar de vierdagenweek nauwelijks.’

Vier dagen per week werken in plaats van vijf, zonder loonverlies en zonder meer uren per dag te moeten presteren. Het klinkt als een natte droom voor veel werknemers en een nachtmerrie voor bedrijven ...