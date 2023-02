Blinken betreurt dat Poetin kernwapenverdrag opschort: ‘Onverantwoord’

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken en de Navo hopen dat Rusland de samenwerking in het New Start-verdrag blijft respecteren. Poetin liet vallen dat Moskou zijn deelname in het belangrijke kernwapenakkoord ‘opschort’.

Rusland gaat zijn deelname aan het New Start-verdrag op een laag pitje zetten. Hoewel het niet gaat om een formele terugtrekking, baart de verklaring van de Russische president Vladimir Poetin tijdens zijn speech zorgen. ‘Ik betreur de beslissing van Poetin om de samenwerking in het New Start-verdrag op te schorten’, reageerde Navo-topman Jens Stoltenberg. Hij hoopt dat Rusland die beslissing nog herziet. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken zit op dezelfde lijn. ‘Het is een heel ongelukkige en onverantwoorde beslissing’, oordeelde die.

‘Alle kernraketten van het Westen staan op Rusland gericht’, argumenteerde Poetin. Volgens hem ontwikkelen de Verenigde Staten zelfs nieuwe kernwapens. Samenwerking lijkt hem daarom zinloos geworden. ‘Als ze kernwapens willen uittesten, zullen wij ook testen uitvoeren. Maar wij zullen nooit de eerste zijn die een kernraket lanceert, wij verkondigen geen leugens.’ Door zijn deelname ‘op te schorten’ neemt Poetin nog meer afstand van het Westen.

In het belangrijke New Start-verdrag tussen Rusland en de VS staan allerlei afspraken neergepend over hun nucleaire arsenaal. Zo legt het beperkingen op aan het aantal kernbommen en staat het beide partijen toe om veiligheidscontroles uit te voeren bij elkaar. Door het verdrag bieden Moskou en Washington elkaar een minimum aan transparantie wanneer het gaat over de meest krachtige wapens in de geschiedenis van de mensheid.

De Verenigde Staten en Rusland bezitten samen meer dan 90 procent van alle kernbommen. New Start was het enige ontwapeningsverdrag dat nog standhield tussen Moskou en Washington. Het werd een laatste keer onderschreven in 2021 en geldt in principe nog tot in 2026. Wat de Russen verstaan onder een ‘opgeschorte deelname’ in plaats van een formele terugtrekking, is nog onduidelijk.