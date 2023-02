Sotheby’s veilt zeldzaam Rubensportret

Opnieuw komt er een schilderij van Rubens op de markt. Portret van een man als de god Mars wordt in mei in New York geveild. De prijs wordt geschat op 20 à 30 miljoen dollar.

De exclusieve preview was vanmorgen voor Brussel. De trofee van de veiling die Sotheby’s in mei organiseert, nota bene in de sectie modern art, is even bij ons te zien voor hij naar Londen doorreist.

Portret van een man als de god Mars is een tot de verbeelding sprekend portret dat Rubens rond 1620 schilderde. Het is het enige bekende werk waarop hij een figuur op dergelijke manier voorstelde: als een Romeinse god. De helm, in de vorm van een dolfijnenkop, kwam uit de eigen collectie van de kunstenaar. Rubens ging ervan uit dat het om een stuk uit de klassieke oudheid ging, maar wellicht werd het in de zestiende eeuw gemaakt door een Milanese wapenhandelaar.

Het schilderij verraadt de invloed van Titiaan, een kunstenaar van wie Rubens diverse kopieën maakte. Wie de geportretteerde is, is niet bekend.

Privécollectie vastgoedmakelaar

Portret van een man als de god Mars wordt voor het eerst vermeld bij een verkoop in Amsterdam in 1827 en verhuisde daarna respectievelijk naar Engeland en de VS. Het maakte deel uit van de persoonlijke collectie van Samuel H. Kress, retailmagnaat en een van de medeoprichters van de National Gallery in Washington. In 2000 belandde het voor 8,2 miljoen dollar, toen een recordprijs, in de prestigieuze Fisch Davidson Collection.

De Amerikaanse vastgoedmakelaar Mark Fisch en zijn voormalige vrouw Rachel Davidson brachten in januari al eens tien werken uit hun indrukwekkende privécollectie barokke kunst naar de veiling. Ook toen was er al een Rubens bij: een Bijbels tafereel uit de vroege periode dat Salomé als femme fatale voorstelt. Het haalde niet de gehoopte prijs van 35 miljoen dollar en werd afgehamerd op 26,9 miljoen dollar (24,8 miljoen euro).

Portret van een man als de god Mars is geschat ‘tussen 20 en 30 miljoen dollar’ maar zou wel eens hoger kunnen eindigen. (