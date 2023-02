Quick Step wint ploegentijdrit UAE Tour, Evenepoel grijpt net naast leiderstrui

Soudal-Quick Step heeft dinsdag de ploegentijdrit gewonnen in de UAE Tour (WorldTour). De Australiër Luke Plapp (Ineos Grenadiers) neemt de leiderstrui over van Tim Merlier, die maandag naar de zege sprintte in de eerste etappe.

Soudal-Quick Step legde de 17,3 km met start en aankomst in Khalifa Port af in 18:17 en was daarmee een seconde sneller dan het Amerikaanse EF Education-EasyPost. De Britten van Ineos Grenadiers werden derde op drie seconden.

In het klassement neemt Plapp de leiderstrui over van Tim Merlier. De Belgische kampioen liet het in de slotfase van de tijdrit lopen bij de Wolfpack. Evenepoel staat tweede in dezelfde tijd als Plapp.

Woensdag wordt het klassement andermaal door elkaar geschud. Na een etappe over 185 km ligt dan immers de aankomst op Jebel Jais, een klim van 19 km aan gemiddeld 5,6 procent.

Luke Plapp

Remco Evenepoel en Soudal-Quick Step begonnen aan de ploegentijdrit met een mooie voorsprong van 51 seconden in het algemeen klassement op Adam Yates en Jay Vine na de waaierrit van maandag. Het plan was om tijd te winnen. Of dat ook zou lukken met slechts drie specialisten in de ploeg, was zeer de vraag.

UAE Team Emirates moest als eerste aan de bak na de wanprestatie van maandag en zette meteen een richttijd neer van 18:33, goed voor een gemiddelde van 55,96 km/u. Heel lang bleef die niet staan, een klein half uurtje. EF Education-EasyPost dook daar maar liefst 15 tellen onder en mocht daarna plaatsnemen op de hotseat.

Team DSM leek hen onderweg even te bedreigen, maar strandde uiteindelijk op 9 seconden en een tweede plaats, die al snel werd overgenomen door het Australische Team Jayco-Allula. Dat moest vier seconden toegeven op de Amerikaanse ploeg.

Uitkijken was het daarna naar Ineos Grenadiers. Ze kwamen dichtbij, maar kwamen uiteindelijk twee seconden tekort op de roze formatie. Wel brachten ze Luke Plapp in stelling voor de leiderstrui.

Nog geen leiderstrui voor Evenepoel

De ploeg van Lefevere maakte geen te beste beurt aan het eerste tussenpunt met een vijfde tijd op 10 seconden, maar in het tweede deel verging het hen pak beter en maakten ze tijd goed. Intussen klokte Bahrain Victorious, met klassementsrenner Pello Bilbao, de derde besttijd op drie seconden van EF Education-EasyPost.

Het zou een secondestrijd worden. Evenepoel & co persten nog alles uit hun lijf in de slotfase en werkten de chrono finaal één seconde sneller af dan de Amerikaanse ploeg, goed voor de zege en goed voor het klassement, al moet Evenepoel wel nog even wachten op de leiderstrui.