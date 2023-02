Jeff Hoeyberghs krijgt lichtere straf in beroep: 1.000 euro boete

Het hof van beroep in Gent heeft beslist dat plastisch chirurg Jeff Hoeyberghs inbreuken heeft gepleegd op de Gender- en Seksismewet, maar zijn strafmaat is verlaagd in beroep. In plaats van tien maanden gevangenisstraf, waarvan vijf maanden effectief en een geldboete van 8.000 euro, moet Hoeyberghs nu een geldboete betalen van 1.000 euro. Slechts drie tenlasteleggingen bleven overeind.

Hoeyberghs kreeg een celstraf tot 10 maanden voor seksisme en aanzetten tot haat en discriminatie. Dat gebeurde nadat hij in 2019 op uitnodiging van studentenclub KVHV een voordracht had gegeven in een aula van de UGent. Volgens de plastisch chirurg, ook bekend van zijn controversiële uitspraken in de media, was hij gevraagd voor ‘een inspirerend getuigenis van mijn studententijd en hoe dat mijn verdere ­beroepsleven beïnvloed heeft’. De vrij toegankelijke lezing was ook te volgen via Facebook.

De uitspraken die Hoeyberghs die avond deed, hadden geleid tot een strafrechtelijke veroordeling tot tien maanden cel, waarvan de helft met uitstel, een geldboete van 8.000 euro en een ontzetting van vijf jaar uit zijn burgerrechten. Hij maakte zich schuldig aan seksisme en het aanzetten tot discriminatie, haat en geweld. Hij ­zette vrouwen weg als hysterische, luie, zwakke, domme en zelfs vuile wezens die geld en bescherming zoeken bij mannen aan wie ze daarvoor seks verschuldigd zijn. ‘Ze slurpen al het belastinggeld op van mannen die het betalen’, was een ­citaat in het vonnis.

Hoeyberghs was in beroep gegaan tegen de veroordeling, en is nu grotendeels vrijgesproken. Volgens zijn verdediging was er enkel een uiting van een mening en was er geen sprake van aanzetten tot haat of geweld. Het Gentse hof van beroep volgt daarin voor het grootste deel van de uitspraken, maar oordeelde dat drie passages wel strafbaar zijn en legde enkel 1.000 euro geldboete op.

Slechts drie tenlasteleggingen bleven overeind. Voor drie uitspraken werd Hoeyberghs wel veroordeeld: zo beledigde hij professor Christine Van Broeckhoven, vergeleek hij vrouwen met honden en noemde hij kinderen van alleenstaande moeders ‘uitschot’.

Voor de drie bewezen aantijgingen krijgt Hoeyberghs een boete van 1.000 euro. Het instituut voor de gelijkheid van mannen en vrouwen krijgt 1 euro schadevergoeding. De schadevergoeding van de UGent werd afgewezen. Het hof oordeelt dat universiteiten al van oudsher platformen zijn voor het uiten van meningen en daardoor geen reputatieschade leed.

Uitspraken die te vaag waren, en niet meteen een specifiek persoon viseerden, zijn niet kwetsend of discriminerend volgens de wet, oordeelde het hof. Ook zijn uitspraak over Greta Thunberg (Hoeyberghs zei dat ze autist was omdat haar moeder te veel had gedronken tijdens de zwangerschap red.) had ‘niets met gendergelijkheid te maken.’