Cambodja krijgt gestolen goud terug

Foto: cambodia ministry of culture and fine arts

Erfgenamen van een Britse antiquair hebben een gesmokkelde goudschat teruggegeven aan Cambodja. Wellicht is er nog meer geplunderd erfgoed, waarvan alleen kunstrovers en dubieuze antiquairs weet van hebben.

Een verzameling kroonjuwelen uit Angkor Wat is in het grootste geheim teruggegeven aan Cambodja. Het gaat om 77 gouden voorwerpen, soms bezet met edelstenen: kronen, juwelen en gebruiksvoorwerpen, zoals een gouden rijstkom. De oudste dateren uit de zevende eeuw.

Zelfs Cambodjaanse archeologen wisten niet van het bestaan van de schat. Hij was in handen van de Britse antiekhandelaar Douglas Latchford, die in de Verenigde Staten in 2019 in beschuldiging werd gesteld van smokkel en heling; hij lag toen al in een coma en overleed in 2020. Latchford gold sinds de jaren 70 als een van dé kenners van Zuidoost-Aziatische antieke kunst, en had verschillende topmusea als klant.

Cambodja’s eerste minister en Douglas Latchford. Foto: afp

Zijn familie was bij zijn overlijden al in onderhandeling met de Cambodjaanse regering om zijn collectie aan het Nationaal Museum in Pnom Penh te schenken. In 2020 gaf zijn dochter Nawapan Kriangsak al 125 beelden terug. Maar pas nu wordt duidelijk hoe groot de collectie is, en hoe dubieus de herkomst van veel stukken is. Dat er in het Nationaal Museum een ‘Latchford Collection’ komt, lijkt door de recente ontdekkingen steeds minder waarschijnlijk.

Brad Gordon, het hoofd van het Cambodjaanse onderzoeksteam naar de illegale handel in zijn erfgoed, werd vorige zomer naar een geheime locatie gereden waar hij de schat te zien kreeg, verpakt in vier kartonnen dozen. ‘Ik kon wel huilen’, zei hij bij de BBC. ‘De kroonjuwelen van een antieke Cambodjaanse beschaving, in de koffer van een auto.’

Herkomstverhaal verzonnen

Wanneer de voorwerpen zijn gevonden, wie ze heeft gestolen en hoe ze in Londen belandden, is nog steeds een mysterie. Dat zelfs de experts niet van het bestaan van de collectie op de hoogte waren, is niet zo vreemd. In Angkor Wat zijn zeer veel illegale opgravingen gebeurd tijdens de Franse koloniale overheersing van 1887 tot 1949. Ook toen de Rode Khmers aan de macht waren, werden archeologische sites geplunderd.

Foto: Cambodia ministry of culture and fine arts

Dat ze uit Angkor Wat stammen, is zeker: veel van de objecten staan afgebeeld op de tempelreliëfs. Maar er zitten ook nog veel vraagtekens bij de vondst. Het oudste object, een van de kronen, is ouder dan de beschaving van het tempelcomplex, dat vanaf 1122 werd gebouwd. En er zijn kleine bloemsculpturen waarvan de archeologen niet weten hoe ze zijn gemaakt of waarvoor ze dienden.

Dat een enkele collectie zo rijk is, doet de experts vermoeden dat Cambodja nog rijker was dan al werd aangenomen. Latchford had in 2008 foto’s van vijf objecten gebruikt in zijn boek Khmer gold – meer een catalogus om geïnteresseerde verzamelaars warm te maken, dan een kunststudie, zeggen experts nu. De herkomstverhalen van de stukken in het boek blijken vaak verzonnen. Het kan nog jaren duren eer de ware geschiedenis van hun ontdekking en smokkel wordt geschreven.

In juli zijn er verkiezingen in Cambodja: verwacht wordt dat premier Hun Sen, sinds 1985 de heerser van het land, de pluimen voor restitutie op zijn hoed zal steken. Het nieuws werd in Cambodja in elk geval enthousiast onthaald.