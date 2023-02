Lichtere aanklacht voor Alec Baldwin na schietincident ‘Rust’

De aanklager in New Mexico zal dan toch geen gevangenisstraf van vijf jaar vragen voor acteur-producent Alec Baldwin. Die is aangeklaagd voor de dood van Halyna Hutchins bij een schietincident op de set van Rust.

De Amerikaanse acteur en producent Alec Baldwin en zijn wapenexperte Hannah Gutierrez-Reed worden aangeklaagd voor onvrijwillige doodslag. Als ze daarvoor veroordeeld worden, zullen ze elk maximaal achttien maanden in de gevangenis moeten doorbrengen.

Aanvankelijk wilden de aanklagers in New Mexico een verzwarend omstandigheid aan die aanklacht toevoegen, die te maken had met het gebruik van een vuurwapen. In dat geval riskeerden Baldwin en Gutierrez-Reed tot vijf jaar cel.

Eind 2021 loste Baldwin per ongeluk een schot tijdens de opnames van de western Rust. die opnames vonden plaats in de Amerikaanse staat New Mexico. Baldwin dacht dat het wapen niet geladen was, maar het bleek wel een kogel te bevatten. Die raakte regisseur Joel Souza en cameravrouw Halyna Hutchins. Hutchins overleed later aan haar verwondingen.

De advocaten van Baldwin hadden zich verzet tegen de aanvankelijke aanklacht. Die was ongrondwettelijk, volgens hen. De openbare aanklager stelde de aanklacht bij ‘om een juridische procedureslag te vermijden’.