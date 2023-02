Acteur uit ‘The walking dead’ sterft op 28-jarige leeftijd

Acteur Jansen Panettiere, de broer van Heroes-actrice Hayden Panettiere, is op 28-jarige leeftijd overleden. De doodsoorzaak is nog onbekend, maar er loopt een onderzoek.

Jansen Panettiere (28) is een pak minder bekend dan zijn zus Hayden Panetierre. Zij brak bij het grote publiek door met haar rol als Claire Bennet in de superheldenreeks Heroes. Haar broer speelde veelal bijrollen, onder andere in de zombiereeks The walking dead. Hij kreeg zijn eerste televisierol in de Disney Channel Show Even Stevens. In 2004 acteerde hij in Tiger Cruise naast zijn zus.

Voor het zesde seizoen van zijn Blue’s clues leende hij zijn stem aan het personage Periwinkle. Daarna sprak hij verschillende personages in, waaronder een jonge Stripes in de animatiefilm Racing Stripes in 2005 en Shovelmouth Boy in Ice age: The Meltdown uit 2006. Hij sprak ook Truman X in voor de Nickelodean tv-serie The X’s.

Ook speelde hij in 2007 Luke Malloy in The last day of summer, dat was een jongen die aan het middelbaar begint en het begin van het schooljaar vreest. En dus wenst hij dat de laatste dag van de zomer zich blijft herhalen.

Panettieres laatste televisierol dateert al van 2019. Toen speelde hij Casper, een lid van Hilltop Colony, in seizoen 9 aflevering 15 van The walking dead. Zijn allerlaatste filmrol, een bijrol in de rom-com Love and love not, dateert van 2022.