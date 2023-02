Hoe Biden oorlogsgebied Oekraïne binnensloop

Het bezoekje van Joe Biden aan Kiev maandag vergde maandenlange voorbereidingen. Pas vrijdag besliste Biden om effectief te gaan. Zo ging het er achter de schermen aan toe.

Het weekend verliep rustig in het Witte Huis: op zaterdag ging de Amerikaanse president Joe Biden met zijn vrouw Jill in Washington op restaurant. Een zeldzaam uitje dat niet deed vermoeden wat de president daags nadien te wachten stond. Schijn bedriegt, want achter de schermen waren Bidens medewerkers naarstig aan het werk om de laatste voorbereidingen voor een onaangekondigd bezoek aan Kiev maandag rond te krijgen.

Een jaar na de Russische invasie zou de Amerikaanse president in de Oekraïense hoofdstad gedecideerd zijn steun voor Oekraïne opnieuw uitspreken. Na maanden van intensieve planning, zo bevestigen meerdere Witte Huis-bronnen aan Reuters, had Biden pas vorige vrijdag definitief de knoop doorgehakt: hij zou naar Oekraïne reizen. Volgens het Witte Huis trok Biden zondagochtend voor dag en dauw naar de Joint Base Andrews, net buiten Washington. Daar stapte hij samen met enkele nauwe medewerkers op een Air Force jet naar Europa. Slechts één journalist en één fotograaf reisden mee.

Vanuit Washington vloog de president eerst naar de Ramstein-luchtmachtbasis in Duitsland. Daar kon het vliegtuig bijtanken en vervolgens doorvliegen naar Rzeszow in het zuidoosten van Polen. Vandaaruit reden de president en zijn gevolg een uur lang naar Przemysl, een stadje aan de Pools-Oekraïense grens, waar ze in de trein stapten voor een reis van tien uur naar Kiev. Toen de president en zijn gevolg in Przemysl op de trein stapten, was de avond gevallen. Het gezelschap reisde in het donker en onder zware beveiliging naar de Oekraïense hoofdstad.

Luchtalarm

Op maandagochtend rond acht uur bereikte de trein met Biden en zijn entourage het station in de Oekraïense hoofdstad. Op het perron, dat was vrijgemaakt, wachtte de Amerikaanse ambassadeur in Oekraïne, Bridget Brink, hen op. ‘Het is fijn om weer in Kiev te zijn’, moet Biden bij het uitstappen gezegd hebben.

Volgens Jake Sullivan, de Nationaal Veiligheidsadviseur die de president naar Kiev vergezelde, zouden de Amerikanen de Russen enkele uren voor Bidens vertrek op de hoogte gebracht hebben van het feit dat Biden naar Kiev zou reizen. ‘Om de situatie niet te laten escaleren’, verduidelijkte Sullivan in een persbriefing achteraf. Volgens Sullivan betekende de reis ‘een stevige inspanning op het gebied van veiligheid, logistiek en organisatie voor een hele groep mensen binnen de Amerikaanse overheid’.

Ondanks pogingen van de Amerikanen om de kans op Russische aanvallen in de Oekraïense hoofdstad te minimaliseren, schalde op maandagochtend het luchtalarm meerdere keren door de straten in Kiev. De bewoners van die stad leven er met de voortdurende dreiging om door Russische raketten en drones aangevallen te worden.

Na zijn bezoek aan Kiev, stapte Biden weer op de trein naar Przemysl. Van daaruit reisde hij naar Warschau.