Tom Boonen en Lore Van de Weyer uit elkaar

Tom Boonen is niet langer samen met echtgenote Lore Van de Weyer. Dat heeft de voormalige topwielrenner gezegd in een interview met Humo.

‘Ik denk dat de tijd intussen wel rijp is om het hier te zeggen: Lore en ik zijn inderdaad al even uit elkaar’, zegt Boonen. ‘We zijn twintig jaar samen geweest, hebben hoogtes en laagtes gekend, we hebben samen veel meegemaakt, maar we zijn ook erg veranderd in die periode – net zoals iedereen. Dat leidt tot spanningen. Nadat we beslist hebben om wat afstand te nemen van elkaar, vielen alle puzzelstukjes miraculeus in elkaar.’

Toch komen de twee volgens Boonen ‘nog altijd keigoed overeen’: ‘We lopen elkaars deur plat, gaan nog samen op vakantie, maar wonen niet meer samen. Alleen: we schreeuwen dat niet van de daken. We hoeven daarover toch geen verantwoording af te leggen? Ik ben nog van de oude stempel: niemand heeft zaken met wat ik in mijn privéleven doe.’

Boonen heeft inmiddels een nieuwe vriendin, zegt hij. ‘De kinderen, familie en vrienden zijn mee in ons verhaal, en dat is meer dan voldoende. Lore is altijd de vrouw van mijn leven geweest en ze is dat wellicht nog altijd. Ik heb twee prachtige dochters met mijn allerbeste vriendin, en we gunnen elkaar alle geluk van de wereld.’