De dag start dinsdag droog en grijs. In de loop van de namiddag ontstaan er (brede) opklaringen vanaf de Franse grens. De maxima liggen tussen 8 en 11 graden, meldt het KMI, dat ook waarschuwt voor CO-intoxicatie.

‘s Avonds krijgen we brede opklaringen met in het uiterste noorden eerst nog kans op lage wolken. In de loop van volgende nacht neemt de bewolking zeer geleidelijk toe vanaf de Franse grens. Op het eind van de nacht is langs de Franse grens al wat regen mogelijk. De minima liggen tussen -1 graad in de Hoge Ardennen en +3 graden in het centrum.

Woensdagvoormiddag trekt een regenzone geleidelijk het land in vanaf het westen. Het oosten van het land geniet dan nog tijdelijk van enkele zonnestralen. De regenzone schuift naar het oosten en palmt in de loop van de namiddag het hele land in. De maxima liggen rond 8 graden in de hoge Ardennen, rond 9 of 10 graden in het westen van het land en rond 12 graden in het centrum.

Donderdag en vrijdag blijft het regenachtig en wordt het minder zacht.

Het KMI signaleert ongunstige voorwaarden wat betreft het gebruik van waterverwarmingstoestellen en van vuurhaarden bij het verwarmen van lokalen. Het roept op tot oplettendheid bij symptomen als hoofdpijn of braakneigingen want die kunnen een gevolg zijn van CO­-intoxicatie.