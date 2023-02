Marc Coucke na ‘geanimeerd’ overleg met misnoegde Anderlecht-fans: ‘Ze willen weer trots naar het werk op maandag’

Marc Coucke kwam de aanwezige journalisten toespreken na de meeting met een delegatie van de Anderlecht-fans. ‘De match is pas donderdag hé, jullie zijn veel te vroeg’, lacht hij, om daarna iets serieuzer te worden.

Het initiatief voor het overlegmoment kwam van Coucke en niet-uitvoerend voorzitter Wouter Vandenhaute zelf. De fans wilden antwoorden krijgen op hun vragen na weken van protest tegen het bestuur. De onstabiliteit binnen de club houdt nu al weken aan. Eerst was er het nieuws over het nakende ontslag van Jean Kindermans als hoofd jeugdopleiding. Nadien eisten de supporters het ontslag van Vandenhaute, die daarop de titel van niet-uitvoerend voorzitter op zich nam. De rust keerde niet volledig terug en het protest tegen het bestuur werd nog intenser. Bij de laatste thuiswedstrijd van Anderlecht tegen STVV op zondag 12 februari werd een muur aan het stadion beklad met de booschap ‘Wouter buiten, Coucke buiten’. Die duidelijke boodschap was afkomstig van de harde kern van Anderlecht, de BCS (Brussels Casuals Service).

‘De sfeer was zeer geanimeerd’, aldus Coucke. Ik denk dat dit goed was voor iedereen. Iedereen heeft zijn zeg kunnen doen, van supporters naar directie toe en omgekeerd. Laat ons hopen dat dit een nieuwe start is. Waar het om draait is dat we meer willen winnen en minder verliezen. De supporters hebben een goeie directie nodig en de directie heeft goeie supporters nodig. Dit was een stap in de goeie rusting. De fans sussen? Dat heb ik nooit willen doen. Ik heb willen uitleggen hoe bepaalde dingen tot stand gekomen zijn. Een aantal had echt nog eens uitleg nodig over Wouter: wat betekent dat, niet-uitvoerend voorzitter zijn? Er zijn ook vragen gesteld aan Jesper (Fredberg, red.) over de mercato en de financiën. Op dat laatste vlak hebben we nog eens de puntjes op de i gezet. Dit was heel nuttig en we hebben de afspraak gemaakt om dit nog eens te herdoen binnen een maand of vier.’

Coucke was blij dat er een stevige delegatie aanwezig was. ‘Zo hebben we een goeie doorstroming van informatie’, aldus de ondernemer. ‘Laat ons hopen dat iedereen donderdag (voor de Conference League-partij tegen Ludogorets, red.) positief is en ons een ronde verder gaat schreeuwen. Wouter? We hebben heel duidelijk uitgelegd wat zijn rol is en wat het verschil is met ervoor, wat er kan. En dat we ons goed voelen bij die rol voor hem, en dat we hem kunnen gebruiken als boegbeeld voor bepaalde dossiers. Voor mij is dat hetzelfde hé. Er zijn wel wat misverstanden uit de wereld geholpen.’

‘Je kan niet iedereen tevreden stellen’

‘Een voetbalclub is geen democratie, je moet niet proberen om 100 procent van de mensen achter je te hebben. Maar op de vraag: wie is je favoriete voetbalploeg zijn er iets meer dan 1 miljoen Belgen die RSC Anderlecht antwoorden. Laten we zeggen: 100.000 daarvan zijn actief en 30.000 hyperactief. Dus als je 80-90 procent van hen mee hebt, dan heb je nog heel veel negatieven hebt maar je moet er wel tegen kunnen dat dit er nu eenmaal bij hoort. Al heb ik dat gevoel niet echt gemerkt vandaag, waarbij transparantie voor ons heel belangrijk was. Je kan echter nooit voor iedereen goed doen’, was de boodschap.

‘Ik denk dat er een deeltje bepaalde dingen uit het verleden niet kunnen vergeten en daar moeten we ook respect voor hebben. Ik denk ook dat er een deel de huidige structuur ziet zitten, maar vooral dat er een serieus deel is dat op maandag gewoon weer trots naar het werk wil gaan als Anderlecht-fan. We gaan van het huidige seizoen nog proberen te maken wat er te maken van valt, zowel Europees als in de competitie. Gelukkig beginnen we volgend seizoen opnieuw allemaal met 0 punten. Jesper heeft ook een aantal goeie tussenkomsten gedaan. Met de middelen die we hem gaan ter beschikking stellen, wil hij proberen om er het maximale uit te halen. En de rest is sport. Mijn positie? Niemand heeft gevraagd om mijn vertrek vandaag. Ik heb gemerkt dat er een enorme passie en wil is om de oude tijden te herbeleven.’