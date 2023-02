Open je autoportier omgekeerd en red levens

In het Verenigd Koninkrijk is de ‘Dutch Reach’ al meer dan een jaar verplicht. De tegendraadse manier om je autoportier te openen, redt levens en voorkomt ongevallen.

Een 32-jarige fietsster uit Lubbeek is zondagavond zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval in Leuven. Toen de bestuurder van een geparkeerde auto zijn portier openzwaaide, reed de vrouw tegen de deur van de auto en viel op de steenweg. De bestuurder van een auto die op dat ogenblik kwam aangereden, kon niet meer stoppen en reed over de benen van de fietsster. Alle betrokkenen testten negatief op alcohol en drugs, meldde de politie expliciet nog.

Wat in Leuven gebeurde, was een dom ongeval. Maar wel eentje dat misschien vermeden had kunnen worden. Jaarlijks worden er zowat driehonderd ongevallen geregistreerd waarbij een fietser tegen het portier van een auto gereden is, stelt het verkeersinstituut Vias op VRT Nws. Gemiddeld één dode per jaar valt bij zo’n ongeval.

Op die site wijst Vias ook op een eenvoudig trucje dat veel onheil zou kunnen voorkomen. Het heet de Dutch reach en is sinds begin 2022 zelfs verplicht voor Britse automobilisten. Als zij uit de auto stappen, openen ze de deur met de hand die het verste van de deur verwijderd is. In België zou dat betekenen dat je je portier opent met je rechterhand. Daardoor draait je lichaam en zo kijk je instinctief eerst naar je spiegel en dan naar achter als je de deur opent. Als er een fietser aankomt, heb je die dus in het oog. Ook in Nederland, een doorwinterd fietsland, is de techniek ingeburgerd en wordt hij in rijscholen aangeleerd.