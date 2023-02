‘The greatest dancer’ boert achteruit

De langverwachte “shiny-floorshow” die onder meer jongeren weer naar de VRT moest lokken, worstelt in de kijkcijferkolommen. De derde aflevering wist zaterdag nog maar 520.000 kijkers te lokken.

Het VRT Nieuws om 19 uur (803.268), FC De Kampioenen ?(631.671), het nieuwe familiedynastie-realityprogramma De Vermeires (566.079) en zelfs het VTM Nieuws om 19 uur (545.685): liefst vier programma scoorden zaterdagavond meer kijkers dan The greatest dancer op Eén. Naar de glimmende dansshow van de VRT keken zaterdagavond niet meer dan 520.000 mensen. De show was door de omroep nochtans in de markt gezet als een van de speerpunten van de nieuwe koers die de VRT zou varen onder ceo Frederik Delaplace. Die kondigde anderhalf jaar geleden aan dat VRT weer meer moest entertainen. De VRT had, zo vonden Delaplace en zijn directeur Content Ricus Jansegers, in de jaren voordien te weinig ingezet op genres zoals complexloos entertainment en dus ging de openbare omroep onder meer op zoek naar een muziekprogramma om ‘groepen die afhaken’ – lees: jongeren – weer naar zich toe trekken.

De première van The greatest dancer op 4 februari wist nog 640.000 kijkers te lokken, dat cijfer viel vorige week al terug tot 566.000 kijkers. De voorbije week groeide dat publiek met alle uitgesteld kijkers wel nog aan tot iets meer dan 700.000 kijkers. Maar daarmee staat het muziekprogramma op de zestiende plaats van de twintig best bekeken tv-programma’s van de voorbije week.

• VRT zet de deur open voor meer tussentaal

Toch is het niet zo dat de Vlaming genoeg heeft van breed familie-entertainment, want The masked singer blijft op VTM extreem hoge toppen scoren. De derde aflevering werd vrijdagavond door 1,2 miljoen mensen bekeken, ook al morden mensen op sociale media een beetje over de onthulling van de week. Timmy Simmons bleek de man in het ‘Groot licht’-pak. Al deed hij, op Twitter dus, bij veel mensen geen belletje (meer) rinkelen. De aflevering van vorige week, waarbij Marc Coucke Kolonel Mops bleek, is intussen door 1,8 miljoen mensen bekeken. Dat zijn cijfers die zelfs indrukwekkend waren in tijden toen mensen nog niet massaal uitgesteld naar tv keken.

Ook de veelbesproken documentairereeks Het verhaal van Vlaanderen, waarin zondag de industriële revolutie en het kolonisatie van Congo aan bod kwamen, blijft het goed doen. Tom Waes en zijn re-enacters trokken 1,1 miljoen kijklustigen. De vorige aflevering klokte met alle uitgestelde kijkers af op 1,5 miljoen.