De tussetoal van een Brusselse liberaal

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Me den Brusselsen toengval

Voor wie zich al een paar zondagavonden afvraagt waar hij dat smakelijke Brussels van Adjudant Goffinard in de reeks 1985 kent: het is Guy Vanhengel (Open VLD). Allez ja, het is acteur Tom Vermeir die het allemaal uitspreekt, maar de Brusselse klanken zijn hem ingefluisterd door de voormalige minister en thans ondervoorzitter van het Brussels Parlement. Dat vogelde Het Nieuwsblad uit. Regisseur Wouter Bouvijn is de schoonzoon van Vanhengel en die geeft bij Bruzz toe dat ze bij het schrijven van het scenario de hele tijd zijn schoonvader voor ogen hadden.

Of toch zijn stem. Vanhengel speelde met plezier voor taalcoach. ‘Ze moeste gien echt Brussels ’emme. Ze moeste de tussetoal ’emme. En dad’es tussen’echt Brussels en “Algemeen Nederlands”. Mo wel met de Brussels’oietdrukkinge, me den Brusselsen toengval. Allez, gelijk as da nen Brusseleir sprekt, eih, met dei “rrrr” enzoewwe’, legt hij uit bij Bruzz.

En ne chal van Meulebeik

Er liep raar volk rond in Aalst dit weekend, onder meer de voorzitter van Vooruit. Als is de kans groot dat niemand hem herkend heeft. Conner Rousseau doste zich namelijk uit in een RWDM-fanoutfit. Met een Racing White Daring-petje en supporterssjaal. Geen mens die onder die Molenbeekse kleuren de socialistische voorzitter vermoedde. Het is nog maar enkele weken geleden dat hij nog eens herhaalde dat hij zich in Molenbeek ‘niet in België’ voelt.

Quo vadis, Michel?

Een week is een eeuwigheid in de politiek, maar een jaar, dat is niks. Zeker als het gaat om het jaar voor de verkiezingen en er stilaan wordt nagedacht over de lijstvorming. Aan Franstalige kant is al duidelijk dat Henegouwen in 2024 de belangrijkste federale battleground wordt. PS-voorzitter Paul Magnette trekt er de lijst voor zijn partij en de kans is groot dat hij het zal mogen opnemen tegen twee andere voorzitters: Georges-Louis Bouchez (MR) en Jean-Marc Nollet (Ecolo).

In Vlaams-Brabant was die lijsttrekkersplek bij de MR jarenlang voor Charles Michel. De grote vraag is waar Michel zich nu zou kunnen presenteren. Zijn mandaat als Europees president loopt tot november, maar de verkiezingen zijn al voor de zomer. Kan Michel met goed fatsoen een lijst, al is het de Europese, trekken terwijl hij nog president is en de oorlog in Oekraïne verder woedt, vraagt La Libre zich af. En is dat niet meer een kolfje naar de hand van Europees commissaris Didier Reynders (MR)? Mits akkoord van Europees Commissievoorzitter Ursula Von der Leyen kan die zo op een lijst. Maar wat dan met Michel? Net als Herman Van Rompuy (CD&V) werd hij na het premierschap president. Het verschil is dat HVR daarna kon afhaken, terwijl Michel pas 47 is. Een vervelende leeftijd om op de arbeidsmarkt te komen. Zeker als je op zoek bent naar een internationale topjob die niet voelt als een degradatie na het presidentschap.