Remco Evenepoel zet UAE Tour meteen naar zijn hand dankzij waaiers: ‘Mooie voorsprong om mee te beginnen’

Remco Evenepoel heeft zijn eerste etappe in de UAE Tour achter de rug. En het werd er een om in te kaderen, want de wereldkampioen haalde meteen uit in het klassement.

Evenepoel heeft vandaag al warm in de UAE Tour in afwachting van de ploegentijdrit morgen. ‘Er staat wind, maar dat is geen verrassing’, zei Evenepoel nog voor de start van de openingsrit. ‘De wind blaast voornamelijk in het nadeel er wordt dus een factor. Het komt er vooral op aan om 151 kilometer lang honderd procent gefocust te zijn en het veilig te houden.’

‘Ik ben blij om hier na vier jaar terug te zijn. Het was een doel om hier in goede conditie aan de start te staan. Ik ga er alles aan doen om er het maximum uit te halen.’

En dat maximum werd er effectief uitgehaald door allereerst de (nipte) overwinning van Merlier én de erg gunstige klassementspositie van Evenepoel na dag 1. ‘Het klassement al in een plooi? Goh ja, dat is relatief, hè, geeft Evenepoel aan. ‘Eén minuut 20 seconden al, dat is mooi om mee te beginnen. Dat is top. Alle mannen van UAE al achtergelaten, zij zullen dan wellicht heel geprikkeld aan de bergritten starten. Maar wij zijn meteen met z’n drieën (Evenepoel, Merlier en Van Lerberghe, red.) volop doorgereden met het oog op het klassement, dus niet om energie te besparen in het achterhoofd.’

De koers werd al meteen opengebroken door waaiers. Maar Evenepoel zat van bij het begin goed vooraan. ‘Van kilometer 0, reed ik voorop’, grijnst de wereldkampioen. ‘We wisten dat het een nerveuze start zou worden. Ik mocht vooraan starten doordat we als laatste de ploegpresentatie hadden. Dat bleek uiteindelijk wel een voordeel, al duurde het wel even voordat we weg waren. Het was even vervelend dat het tegenwind was, want zo kwamen de anderen terug. Voor ons niet slecht omdat we al snel een tweede waaier wilden opzetten. Dat bleek de goeie want die is tot de finish gegaan.’

Evenepoel kan dus wel degelijk waaiers rijden. ‘Dank u, dat is een mooi compliment. Dat is altijd een erg nerveuze situatie en ik heb er al veel uit geleerd. Ik weet nog dat ik in mijn eerste jaar zoek werd gereden. En dat ik nog een beetje op mijn eigen kracht naar de waaier toe kon rijden. Maar dat pakte nooit echt uit. Ik denk dat het nu al de tweede keer is, naast de Benelux Tour, dat ik in de juiste waaier zit. Ik ben gespaard gebleven van pech, dus een goede dag.’