Jonge conservatieve minister belangrijke kandidaat om Sturgeon op te volgen

De Schotse minister van Financiën Kate Forbes wil Nicola Sturgeon opvolgen als premier van Schotland. Met haar 32 jaar is ze nog erg jong, maar ze is wel een ernstige kanshebber voor de functie. Ze is dan wel een partijgenote, maar heeft een heel ander profiel dan de vorige week opgestapte Sturgeon.

‘Ik dien vandaag mijn kandidatuur in om Schotlands volgende eerste minister te worden, met de visie, ervaring en competentie om kiezers in het hele land te inspireren’, schreef de politica van de Scottish National Party (SNP) maandag op Twitter. Momenteel is ze met moederschapsverlof, maar ze keert versneld terug op het politieke toneel met het oog op de opvolging van Sturgeon.

De pas 32-jarige Forbes weet waar ze aan begint. Ze trad al in 2018 toe tot de regering, en is sinds 2020 minister van Financiën. Ze is nog maar de eerste vrouw die in Schotland die belangrijke portefeuille kreeg. Een jaar later werden haar bevoegdheden nog verder uitgebreid, en kreeg ze ook Economie onder haar hoede. De nodige ervaring heeft ze dus.

I am today launching my bid to become Scotland's next First Minister, with the vision, experience and competence to inspire voters across Scotland. #Forbes4FM pic.twitter.com/1AG4Nyfma6 — Kate Forbes MSP (@_KateForbes) February 20, 2023

Ook Forbes is een voorstander van meer autonomie voor Schotland. ‘Ik kan niet toekijken hoe onze natie tegengewerkt wordt op de weg naar zelfbeschikking. Onze kleine, onafhankelijke buren hebben een rijkere, eerlijkere en groenere samenleving. Wij moeten dat ook hebben’, stelt ze in een videoboodschap op Twitter.

Streng religieus

Toch lijkt de kans klein dat ze zonder tegenstand Sturgeon zal kunnen opvolgen. Ze heeft namelijk een streng religieus en conservatief profiel, in tegenstelling tot de huidige premier. Zo sprak ze zich eerder uit tegen abortus, en toonde ze zich geen voorstander van de uitbreiding van de wetgeving in verband met transgenders in Schotland. Ze is ook openlijk lid van de protestantse Free Church of Scotland.

Vrijdag moeten alle kandidaturen binnen zijn. De SNP-leden kunnen vanaf 13 maart stemmen. Op 27 maart moet de opvolger van Sturgeon bekend zijn. Haar belangrijkste tegenkandidaat tot dusver is de huidige minister van Gezondheid Humza Yousaf. De 37-jarige Yousaf geldt als één van de toppers binnen de partij. Ook parlementslid Ash Regan is formeel kandidaat: zij geldt als een rebel binnen de partij.

Minister van Institutionele Zaken Angus Robertson zal niet in de race stappen. Met twee kleine kinderen is het niet het uitgelezen moment om zo’n rol op zich te nemen, zei de gewezen fractieleider van de SNP in het Brits parlement.

Na acht jaar aan het hoofd van de partij en de regering, kondigde Sturgeon afgelopen week haar ontslag aan. Dat was slecht nieuws voor de onafhankelijkheidsbeweging die Schotland van Groot-Brittannië wil losweken.