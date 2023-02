Roskam en Schoenaerts verfilmen Belgisch verzetsverhaal

Op het filmfestival in Berlijn heeft regisseur Michaël R. Roskam een nieuw project met Matthias Schoenaerts aangekondigd. In Le Faux Soir staat het Belgische verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog centraal.

Le Faux Soir vertelt een tot de verbeelding sprekend verzetsverhaal. In 1943 bricoleerden enkele Belgische verzetsleden in het geheim een nepversie van de Franstalige krant Le Soir. Daarin gebruikten ze spot en humor als wapen tegen de bezetter. Want in de Tweede Wereldoorlog was die krant tot een propagandamachine van de Duitse bezetter uitgegroeid. De illustere nepversie van de oorlogskrant staat symbool voor de Belgische (en Brusselse) absurde humor.

Eerder werkten Schoenaerts en Roskam al samen voor Roskams debuutfilm Rundskop. Daarin speelt Schoenaerts op indrukwekkende wijze een bij toeval gecastreerde Limburgse landbouwer. Ook in de Amerikaanse film The drop kreeg Schoenaerts de hoofdrol. De Belgische chef fotografie Nicolas Karakatsanis zal mee aan de knoppen zitten. Het is voor Karakatsanis het vierde project dat hij samen met Roskam uitvoert.

Volgens de Amerikaanse website Deadline omschreef Roskam de film dit weekend in Berlijn als volgt: ‘Het is een hedendaags en erg relevant onderwerp. Het gaat over vrije meningsuiting, over vrije pers en over het feit dat mensen vrij zijn om te zeggen en denken wat ze willen. Maar ook dat ze de vrijheid hebben om met alles te lachen. Er zitten veel echo’s van Charlie Hebdo in. Deze kerels riskeerden hun leven om mensen aan het lachen te brengen.’

Roskam heeft het scenario zelf geschreven. De film wordt geproduceerd door Frakas Productions en Savage Film. De opnames staan gepland voor eind 2023 en begin 2024. In Berlijn vertelde Roskam ook nog dat hij blijft werken aan de biografische film over Sylvia Kristel. De Nederlandse actrice Sylvia Hoeks zal Kristel vertolken.