Het gevreesde bloedbad in de retail kwam er niet

Ja, er wordt gesaneerd op het hoofdkantoor van C&A en de toekomst van Inno is onzeker, maar de grote crisis in de retailsector bleef uit. Retail Estates ziet vooral dat baanwinkels het goed blijven doen.

De beursgenoteerde vastgoedvennootschap Retail Estates heeft een portefeuille van 1.012 winkelpanden verspreid over België en Nederland en heeft daarmee een goed zicht op een groot deel van de retailsector. Zeker op de winkelformules die gevestigd zijn in zogenaamde baanwinkels en retailparken. Van de 1.012 panden waren er op 31 december 2022 97,92 procent verhuurd, dat is zelfs een fractie beter dan de 97,83 procent eind maart 2022.

‘De retailparken hebben de crisis goed doorstaan. Dat is een trend die we in heel Europa zien’, zegt Jan De Nys, ceo van Retail Estates. De retailparken doorstonden ook de coronacrisis goed. Het waren vooral de winkels in de stadscentra die onder druk kwamen.

‘Het winkelsegment waar het vandaag moeilijk gaat, is dat van de (voedings)supermarkten. Daar is een harde concurrentieslag aan de hand. In tien jaar tijd is er bijna de helft aan voedingssupermarkten bijgekomen, dat riskeert slachtoffers te maken.’ Carrefour Belgium, hard discounter Lidl, de hypermarkten van Cora, de keten Smatch (Louis Delhaize). Allemaal kijken ze aan tegen verliezen. Delhaize maakt nog wel winst dankzij synergieën met Albert Heijn waarmee het steeds nauwer moet samenwerken. Colruyt, een voormalig Europees kampioen inzake winstgevendheid, ziet zijn marges dan weer onder druk komen.

Foto: Jimmy Kets

Doordat de brutomarge bij de supermarkten lager ligt, komt de combinatie van druk op de verkoopprijzen door de sterke concurrentie en stijgende kosten als gevolg van loonindexering hard aan. De loonindexering heeft wel het voordeel dat het de vraag van de consument ondersteunt.

Drievoudige druk

Supermarkten zijn niet de enige die het lastig hebben. Ook hard discounters kijken aan tegen wat specialisten een drievoudige druk noemen. Hard discounters moeten het hebben van pure prijsartikelen. Vooral de consumenten die het financieel het moeilijkst hebben, doen daar hun inkopen. ‘Hard discounters stellen vast dat hun klanten minder kopen en dat ze in de winkel naar de goedkoopste artikelen grijpen. Terzelfdertijd zijn hun werkingskosten gestegen door de indexering’, zegt De Nys.

De indexering jaagt zowel de huurkosten hoger als de loonkosten. Retail Estates zelf verhuurt vooral aan niet-voedingswinkels. De panden van Retail Estates zijn tussen 500 vierkante meter en 3.000 vierkante meter groot. Retail Estates heeft de huurindexering van zijn winkels goed kunnen doorrekenen. ‘Maar als de inflatie lang te hoog blijft, kan dat een gesprek worden’, zegt De Nys. Bij de hernieuwing van de contracten kan dit thema dan opduiken. ‘Als men mij nu om een korting vraagt, wil ik eerst de omzetevolutie zien van het onderliggend winkelpand. Vaak verdwijnt de vraag naar een korting dan vanzelf’, zegt De Nys.

Beleggers op de beurs behouden hun vertrouwen in vastgoedvennootschappen die baanwinkels aanbieden. Tegenover vennootschappen die shoppingcentra of stadswinkels aanbieden, is er meer wantrouwen. Het voordeel van baanwinkels is dat de huurkosten aanzienlijk lager zijn dan in de steden waar de huurprijzen fors kunnen oplopen. Vandaar dat beleggers verwachten dat baanwinkels recessiebestendiger zijn. ‘Er was veel doemdenken, maar het is allemaal niet zo erg als gevreesd werd’, besluit De Nys.