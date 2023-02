‘Geweld tegen lgbti-personen neemt toe in Europa’

Het geweld tegen lgbti-personen in Europa en Centraal-Azië is in 2022 fors toegenomen. Dat blijkt uit een rapport dat de ngo Ilga-Europe maandag heeft verspreid.

Ilga-Europe , waarbij Ilga staat voor International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Assosciation, verzamelt meer dan 600 organisaties uit 54 landen in Europa en Centraal-Azië. Volgens de federatie was 2022 ‘het meest gewelddadige jaar voor lgbti-personen in meer dan tien jaar tijd’. Volgens Ilga-Europe neemt het geweld toe in Frankrijk, Duitsland, Hongarije, IJsland, Ierland, Montenegro, Nederland, Portugal, Roemenië, Rusland, Servië, Spanje, Zwitserland, Turkije, Oekraïne en het Verenigd Koninkrijk.

Feestende mensen tijdens de gay pride in Brussel, vorig jaar. Foto: epa-efe

Het geweld tegen homo’s, lesbiennes, trans personen, interseksuele en biseksuele personen is volgens de ngo ook intenser geworden. Ilga-Europe refereert in het jaarverslag onder meer aan een aanval op een gaybar in Oslo in juni waarbij een man het vuur opende op feestvierders. Daarbij vielen 2 doden en raakten 21 mensen gewond.

De organisatie stelt dat de geweldsdelicten het gevolg zijn van een ‘toenemende verspreiding van een haatdiscours’, en roept ‘progressieve leiders op om efficiënte middelen te vinden om tegen die haat te strijden’. ‘We zeggen al jaren dat haatdiscours in alle vormen zich vertaalt in fysiek geweld’, aldus directrice Evelyne Paradis.