Nog 92 asielzoekers in Ibis-hotel in Ruisbroek

Er bevinden zich nog 92 asielzoekers in het Ibis-hotel in Ruisbroek, deelgemeente van Sint-Pieters-Leeuw. Dat meldt burgemeester Jan Desmeth (N-VA) maandag. De komende dagen worden nog groepjes mensen naar opvangcentra van Fedasil overgebracht.

Sinds vorige week woensdag woont een deel van de mensen uit het kraakpand in de Paleizenstraat in Schaarbeek in het Ibis-hotel in Ruisbroek. In totaal kwamen 180 mensen in het hotel aan, maar acht onder hen moesten wegens medische redenen naar het ziekenhuis gebracht worden. Zo bleven er nog 172 mensen over.

Vanaf vrijdag werden mensen in groepjes naar erkende opvanginitiatieven gebracht. Afhankelijk van in welke procedure de mensen zaten, ging het naar een initiatief van de Brusselse noodopvang of naar een centrum van Fedasil. Zo zijn tot hiertoe een twintigtal personen naar de noodopvang doorverwezen, en een zestigtal naar Fedasil.

In het weekend zijn er geen verplaatsingen meer georganiseerd, maar is een grote inventaris opgemaakt. 92 mensen zijn geregistreerd, met het nummer van hun asielprocedure van Fedasil. Omstreeks 14 uur maandag komen medewerkers van Fedasil om uitleg te geven en een nieuwe groep van ongeveer 30 mensen te begeleiden richting een centrum. Ook dinsdag en woensdag vertrekt een groep van ongeveer 30 mensen. Nadien zou iedereen uit het hotel weg moeten zijn.

‘Alles verloopt vlot en rustig’, vertelt burgemeester Desmeth. ‘De meeste mensen zijn gelukkig dat ze kunnen doorstromen naar een erkend asielcentrum.’