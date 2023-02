Consument schudt inflatiezorgen van zich af

Consumenten hebben de inflatiezorgen bijna achter zich gelaten. Het vertrouwen in de toekomst wijkt nog nauwelijks af van het normale peil.

De gezinnen maken zich steeds minder zorgen over de gevolgen van de inflatie. De indicator voor het consumentenvertrouwen staat nu bijna op het gemiddelde peil van de afgelopen jaren, zo maakt de Nationale Bank bekend. Consumenten werden vorig jaar in sneltempo somberder door de om zich heen grijpende inflatie en de oplopende energiekosten. Maar de stemming klaart nu al even snel weer op.

In september en oktober vorig jaar waren de consumenten het somberst. Het cijfer lag toen nog lager dan tijdens het diepste dal van de coronacrisis. De indicator van het vertrouwen stond op -27. Niet toevallig viel die periode ongeveer samen met de piek van de energiekosten en de inflatie. Sindsdien gaat het snel de goede kant op. Naarmate de prijsstijgingen in kracht afnamen, steeg het humeur van de consument. De indicator staat nu op -8. Het hoogste peil sinds maart vorig jaar, en dicht bij het gemiddelde op lange termijn.

Wegebbende vrees voor recessie

Gezinnen zijn duidelijk optimistischer over drie van de vier deelaspecten van de indicator. Het duidelijkst komt de verbetering tot uiting als de consumenten de vooruitzichten van hun eigen financiële situatie inschatten. Die zijn nu opnieuw even goed als een jaar geleden, vinden ze. De dalende inflatie heeft het vertrouwen duidelijk opgekrikt. Ook de economische situatie in België is aanzienlijk verbeterd, denken de consumenten. Wat dat betreft, is het vertrouwen ook weer bijna op het peil van februari vorig jaar, voor de uitbraak van de oorlog in Oekraïne dus. Over een dreigende werkloosheid maken de gezinnen zich eveneens minder zorgen dan afgelopen herfst, al is het herstel op dat vlak minder uitgesproken.

Het minst optimistisch zijn de gezinnen over hun spaarintenties. Die zijn de afgelopen maanden weer wat gedaald, al blijven ze veel hoger dan afgelopen herfst. Een opmerkelijke ontwikkeling, omdat een grote groep werknemers in januari een loonsverhoging van 11 procent ontving. Een mogelijke verklaring is dat consumenten niet uit noodzaak minder willen sparen, maar juist omdat ze het geld makkelijker laten rollen en meer willen uitgeven.

Het consumentenvertrouwen kan ook een boost hebben gekregen door de wegebbende vrees voor een recessie. In België bleef de economie ook in het vierde kwartaal nog groeien, terwijl de consumenten toen dus erg somber waren. Dat er twee kwartalen van negatieve groei volgen, wat noodzakelijk is om over een recessie te spreken, lijkt dus zo goed als uitgesloten. Andere Europese landen laten hetzelfde patroon zien: ook daar blijkt de economische groei beter stand te houden dan verwacht.