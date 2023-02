Tim Merlier wint nipt eerste etappe UAE Tour, Remco Evenepoel doet gouden zaak voor eindzege

Tim Merlier heeft in de eerste rit van de UAE Tour Caleb Ewan in een millimeterspurt geklopt. Remco Evenepoel deed een goede zaak met het oog op de eindwinst.

Zelfs op de fotofinish was met het blote oog niet zomaar uit te maken wie de eerste etappe van de UAE Tour had gewonnen. Zo nipt was het. Na minutenlang delibereren werd uiteindelijk Tim Merlier (Soudal-Quick-Step) aangeduid als winnaar.

‘Het duurde wel een kwartier vooraleer ik te horen kreeg dat ik gewonnen had’, zei de Belgische kampioen, die zijn tweede seizoenszege boekte nadat hij al de openingsetappe van de Ronde van Oman had gewonnen. ‘Ik won al in de Tour en de Giro en als je kijkt naar het deelnemersveld, dan is dit een mooie zege: alle sprinters waren hier. De ploeg deed een geweldige lead-out. Of we nu een dubbelslag slaan? De beoogde ritzege is binnen, maar voor het klassement zullen we nog zes dagen moeten afzien.’

Wel duidelijk was de tijdswinst die Remco Evenepoel boekte op zijn voornaamste concurrenten voor eindwinst in de UAE Tour: Adam Yates en Jay Vine. Het was een vlakke etappe, maar het peloton werd uiteen geslagen in waaiers. In de eerste waaier die met een minuut voorsprong finishte, waren naast Evenepoel van de klassementsrenners alleen Pello Bilbao en Luke Plapp vertegenwoordigd.