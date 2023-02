Likkende kat kaapt hoofdprijzen weg op EK taxidermie

Een witte huiskat die aan zijn achterpoot likt, was dit weekend in Salzburg de blikvanger op het Europees kampioenschap voor taxidermie. De lenige kat is het werk van taxidermiste Sarah Reynders uit Heusden-Zolder. Ze kaapte er vier prijzen mee weg.

Afgelopen weekend vond in het Oostenrijkse Salzburg de dertiende European Taxidermy Championships plaats. Opvallend: Niet alleen Europeanen, maar deelnemers uit de hele wereld kunnen zich inschrijven. Een van hen was Sarah Reynders (29) uit Heusden-Zolder. Met haar speelse inzending van een lenige huiskat die aan zijn achterpoot likt, kaapte ze zaterdag vier prijzen weg, waaronder een absolute hoofdprijs, de Best of Europe Award in de categorie zoogdieren.

Foto: The European Taxidermy Championships

Verder won ze ook nog de Best Detail Award, Best of Show Award en de McKenzie Award, een geldprijs van een commerciële partner. ‘Ik besef het nog altijd niet helemaal’, zegt Reynders een dag nadat haar creatie met prijzen overladen werd. De Zolderse zet nu al acht jaar dode dieren op en heeft zich gespecialiseerd in katten en honden. ‘Het is nog maar de tweede keer dat ik aan deze wedstrijd deelneem en meteen val ik in de prijzen. Dat is een hele eer, zeker voor iemand die nog niet zo lang bezig is met taxidermie. Ik was vooral overdonderd en emotioneel toen ik de Best of Show Award kreeg. Dat is een prijs die de jury kiest uit alle winnaars en geldt als het beste werk van dat jaar.’

Speels

Vier jaar geleden schreef Reynders zich voor de eerste keer in voor hetzelfde Europees kampioenschap. ‘Ik had toen een constructie gemaakt waarbij een zwarte kat verstrengeld zat in de blinden voor een raam. Echt zo’n typisch ding dat sommige katten doen (lacht). De jury kon de humor niet appreciëren en mijn werk werd toen gediskwalificeerd. Deze keer heb ik het iets rustiger gehouden. Ik heb een kater opgezet die aan zijn achterpoot likt. Dieren uit de jacht worden doorgaans vrij traditioneel opgezet, maar bij huisdieren kan je iets speelsere dingen doen.’